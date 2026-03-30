POVIJESNA UTAKMICA

Kapetan Kosova poslao snažnu poruku: 'Ovo bi mogla biti najveća radost za našu zemlju'

Kosovo seek World Cup milestone against Turkey, in Pristina
VALDRIN XHEMAJ/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
30.03.2026.
u 20:10

U slučaju pobjede, svaki reprezentativac Kosova dobio bi bonus od milijune eura, a strijelac pobjedničkog pogotka čak i kip u Prizrenu tvrde kosovski mediji

Pred nogometašima Kosova povijesna je utakmica. Sutra od 20:45 na stadionu Fadil Vokrri u Prištini gostovat će Turska u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Kosovo nikada nije zaigralo na Mundijalu tako da bi za njih to bio povijesni uspjeh pa su zato za igrače spremne i posebne nagrade.

U slučaju pobjede, svaki reprezentativac Kosova dobio bi bonus od milijune eura, a strijelac pobjedničkog pogotka čak i kip u Prizrenu tvrde kosovski mediji. Poruke podrške igračima dolaze sa svih strina pa je tako i premijer Albin Kurti reprezentativcima poručio  "Iza vas ne stoji samo jedna država, već cijeli albanski narod". Osim njega, svoje suigrače pokušao je motivirati i kapetan Vedat Muriqi:

- Osim stjecanja neovisnosti, plasman na Svjetsko prvenstvo mogao bi biti najveća radost za našu zemlju", rekao je napadač Mallorce i dodao: "S druge strane su moji prijatelji, ali sutrašnja utakmica je nešto sasvim drugo. Nacionalni ponos je važniji od svega. Dat ćemo sve od sebe da odemo na Svjetsko prvenstvo - rekao je napadač Mallorce.

Pobjednik susreta Kosova i Turske na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini D zajedno s jednim od domaćina SAD-om te Australijom i Paragvajom.
CIES objavio procjenu tržišnih vrijednosti nogometaša HNL-a i Srbije, ovo su rezultati istraživanja

U toj studiji prednjače igrači Dinama, Crvene zvezde i Partizana. Tako je po istraživanju trenutačno najskuplji igrač ofenzivni veznjak Crvene zvezde Vasilije Kostov, kojem je CIES procijenio vrijednost na 21,9 milijuna eura. Odmah iza njega je napadač Dinama Dion Drena Beljo kojem cijena od dolaska u Dinamo vrtoglavo raste, sad je drugi s procijenjenom vrijednošću od 14,3 milijuna eura

