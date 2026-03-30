Kapetan Kosova poslao snažnu poruku: 'Ovo bi mogla biti najveća radost za našu zemlju'

Pred nogometašima Kosova povijesna je utakmica. Sutra od 20:45 na stadionu Fadil Vokrri u Prištini gostovat će Turska u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. Kosovo nikada nije zaigralo na Mundijalu tako da bi za njih to bio povijesni uspjeh pa su zato za igrače spremne i posebne nagrade.

U slučaju pobjede, svaki reprezentativac Kosova dobio bi bonus od milijune eura, a strijelac pobjedničkog pogotka čak i kip u Prizrenu tvrde kosovski mediji. Poruke podrške igračima dolaze sa svih strina pa je tako i premijer Albin Kurti reprezentativcima poručio "Iza vas ne stoji samo jedna država, već cijeli albanski narod". Osim njega, svoje suigrače pokušao je motivirati i kapetan Vedat Muriqi:

- Osim stjecanja neovisnosti, plasman na Svjetsko prvenstvo mogao bi biti najveća radost za našu zemlju", rekao je napadač Mallorce i dodao: "S druge strane su moji prijatelji, ali sutrašnja utakmica je nešto sasvim drugo. Nacionalni ponos je važniji od svega. Dat ćemo sve od sebe da odemo na Svjetsko prvenstvo - rekao je napadač Mallorce.

Pobjednik susreta Kosova i Turske na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini D zajedno s jednim od domaćina SAD-om te Australijom i Paragvajom.