Totalni zaokret u vojsci europskog lidera: 'Nije nemoguće da će Rusija testirati NATO između 2028. i 2029.'

Rat u Ukrajini i ratni sukobi s Iranom prisilili su Francusku da hitno preispita svoje obrambene planove. Dva paralelna bojišta pokazala su ozbiljne slabosti zapadnih vojski pred masovnom upotrebom jeftinih dronova i ratom iscrpljivanja, što je dovelo do temeljite promjene pristupa u pripremi novog zakona o vojnom planiranju. Francuska vlada već 8. travnja predstavit će ažurirani zakon o vojnom planiranju, koji uključuje dodatna ulaganja u municiju i protudronske sustave. Premijer Sébastien Lecornu najavio je dodatnih 8,5 milijardi eura za nabavu municije do 2030. godine, uz već ranije predviđenih 16 milijardi eura. Cilj je ubrzati proizvodnju i osigurati veće zalihe, jer sadašnji sustavi pokazuju visoku neučinkovitost u borbi protiv jeftinih prijetnji. Rat u Ukrajini jasno je pokazao da Rusija nije uspjela osvojiti zračnu nadmoć, što je sukob pretvorilo u dugotrajno iscrpljivanje. Samo oko 20 posto ruskih dubinskih udara postiže cilj, dok su američki i izraelski udari na iranske mete bili gotovo stopostotno uspješni. To je upozorilo francuske stratege na važnost zračne superiornosti kao preduvjeta za bilo kakvo kopneno djelovanje.

Sukob s Iranom dodatno je pogoršao situaciju jer su francuske snage izravno izložene prijetnjama. Francuski vojnik poginuo je od iranskog drona u Iraku, dok francuski zrakoplovi i protuzračni sustavi djeluju u regiji, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate. Iranski dronovi tipa Shahed, koje Rusija također koristi u Ukrajini, pokazali su koliko je skupo i neučinkovito braniti se skupim raketama protiv masovno proizvedenih jeftinih letjelica.

Prema riječima generala Dominiquea Tardifa, zamjenika načelnika francuskog zrakoplovstva, Francuska sada primjenjuje sve lekcije iz Ukrajine, bilo da se radi o trenutnim događajima na Bliskom istoku ili mogućem sukobu na istočnom krilu NATO saveza. "Radimo na cijelom nizu projekata kako bismo značajno smanjili troškove uništavanja dronova poput Shaheda“, istaknuo je Tardif.

"Primjenjujemo sve što možemo naučiti od Ukrajine, posebno u smislu razvoja sposobnosti - bilo u vezi s onim što se trenutno događa na Bliskom istoku ili sutra na istočnom krilu“, rekao je za POLITICO general Dominique Tardif, zamjenik načelnika francuskih zračnih snaga. Jeftinije opcije uključuju pucanje na dronove iz helikoptera Fennec, koje je francuska vojska već testirala, i opremanje borbenih zrakoplova Rafale jeftinijim laserski navođenim raketama.

Pariz također aktivno surađuje s francuskim tvrtkama Alta Ares i Harmattan AI na jeftinijim dronovima presretačima, rekao je general, potvrđujući prethodna izvješća POLITICO-a . Iako još nije u potpunosti operativan, program Alta Ares "ubrzava se", dodao je, a oprema je već na terenu na Bliskom istoku.

"Nije nemoguće da će Rusija testirati NATO između 2028. i 2029.", rekao je Tardif, ponavljajući upozorenja drugih vojnih i obavještajnih časnika. "Ako postoji problem na istočnom krilu - imajući na umu da baltičke države nemaju borbeno zrakoplovstvo, a da je rumunjsko donekle ograničeno, piloti iz zapadnoeuropskih zemalja, uključujući i nas, naći će se na prvoj crti bojišnice od prvog dana“, rekao je.

Paralelno s tim, Francuska ozbiljno razmatra jeftinije načine obrane svojih zračnih baza, jer "svi imamo na umu što su Ukrajinci uspjeli postići duboko unutar ruskog teritorija, napadajući zračne baze i neutralizirajući platforme za dostavu, zrakoplove i bombardere na tlu", rekao je general, misleći na ukrajinsku operaciju Paukova mreža iz 2025.

Ali zračne snage neće odustati od visokotehnološkog i skupog oružja kako bi izbjegle rat iscrpljivanja. "Želimo masu kako bismo zasitili obranu i probili neprijateljske linije unatoč radarima i sustavima zemlja-zrak - ali nam je također potrebna odlučujuća municija. Ako imate samo iscrpljujuću municiju, završit ćete u situaciji poput Ukrajine, što znači zamrznuti sukob", rekao je francuski general.

Nova francuska strategija naglašava kombinaciju mase i kvalitete. Umjesto oslanjanja samo na skupe precizne sustave, Pariz ubrzano razvija jeftinija rješenja, od naoružavanja helikoptera i borbenih zrakoplova Rafale za borbu protiv dronova, preko razvoja vlastitih presretačkih dronova, do AI-pogonjenih sustava koji će djelovati uz klasične zrakoplove. Posebna pozornost posvećena je zaštiti zračnih baza i suzbijanju neprijateljskih protuzračnih sustava.

Cilj je jasan, prijeći s rata iscrpljivanja na rat odluke, u kojem će zračna nadmoć omogućiti brze i učinkovite udare. Francuska želi zadržati visokotehnološku prednost, ali istodobno osigurati dovoljne količine jeftinijih sustava koji mogu podnijeti dugotrajni sukob. Ova promjena dolazi u trenutku kada Francuska nastavlja podržavati Ukrajinu, ali istodobno održava vojnu prisutnost na Bliskom istoku. Predsjednik Emmanuel Macron više puta je poručio da rat u Iranu ne smije odvratiti pažnju Europe od Ukrajine.