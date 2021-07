VIDEO Pogledajte Modrića i Kovačića: Opustili se u Zadru pa zapjevali poznatu pjesmu

Kratka pauza prije novih klupskih, ali i reprezentativnih obaveza našim je nogometašima nakon ove naporne sezone i stresnog Eura bila neophodna. Dok je Ante Rebić bio nervozan pa napao izbornika i medije zbog kritika, drugi su igrači odlučili da nije vrijeme ni mjesto za tenzije, što je bilo, bilo je, treba napuniti baterije.

Tako su se Mateo Kovačić i Luka Modrić zajedno našli u restoranu Niko, poznatom kao jedno od najdražih mjesta u Lijepoj našoj raznim sportašima. Posjećivali su ga i Michael Schumacher, Goran Ivanišević te drugi.

– Schumacher je kod mene bio sa suprugom i djetetom i iznenadilo me time što je vrlo jednostavan i vrlo pristupačan čovjek. Razgovarali smo, smijali se puno i pojeli bogat riblji meni. Michael može puno može pojesti i pozivam ga da, čim se oporavi, opet dođe u Zadar da ga počastim. Jako me se dojmio, ali, vjerujte, još je više pod dojmom bio moj konobar. Naime, kad je bio ovdje, čekali su ga novinari ispred restorana, a kada nam je rekao da bi ih izbjegao, moj ga je konobar izveo na sporedna vrata i vozio do marine gdje mu je bila usidrena jahta. Kad se Hrvoje vratio, nije od šoka mogao govoriti, a prvo što je rekao bilo je: “Čovječe, vozio sam svjetskog prvaka u Formuli 1” – rekao je ranije vlasnik restorana Erik Pavin.



Uvijek dobro raspoloženi vlasnik i sada je srdačno prigrlio goste.

Vatreni su s njim zapjevali uz piano, a on je to objavio na Facebooku uz poruku:

"Još je dan,ali smo ipak zapivali malo i svim ljudima na ovom svijetu pismom zaželjeli sve najbolje u životu❤️".

Da, doista, zapjevali su poznatu skladbu iz mjuzikla 'Jalta, Jalta' i poslali predivnu poruku cijelom svijetu.

Nema mjesta za tenzije, Hrvatska se vraća još snažnija i jača!