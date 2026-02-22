Ivana Rudelić: U srcu mi je hrvatska krv, a u glavi njemačka pamet

Nenad Gračan, izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije, objavio je popis igračica za sljedeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo, koje će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine u Brazilu. Hrvatsku reprezentaciju u nadolazećem ciklusu očekuju dvije utakmice – gostovanje u Bugarskoj 3. ožujka te domaći susret u Karlovcu protiv Kosova 7. ožujka. Hrvatska se do sada nikada nije plasirala ni na jedno veliko natjecanje, a Gračan je odlučio u ovaj ciklus krenuti s pet napadačica koje sve redom igraju u inozemstvu.

Najiskusnija među njima je Ivana Rudelić, rođena u njemačkom gradu Wangen im Allgäu. Za sebe zna reći: "U srcu mi je hrvatska krv, a u glavi njemačka pamet." Svoj nogometni talent počela je brusiti u Njemačkoj, a profesionalnu karijeru započela je 2008. godine u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu iz Münchena.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Paralelno s klupskim uspjesima, Rudelić je postala neizostavan dio njemačkih mlađih selekcija. S reprezentacijom Njemačke ostvarila je snove mnogih nogometašica: osvojila je Europsko prvenstvo do 17 godina 2008. godine, a tri godine kasnije, 2011., popela se na krov Europe s U-19 selekcijom. Uz dva europska zlata, okitila se i brončanom medaljom na Svjetskom prvenstvu do 17 godina.

Uoči Svjetskog prvenstva za žene, koje se 2011. održavalo upravo u Njemačkoj, Rudelić je bila jedna od pet mladih njemačkih nogometašica koje su sudjelovale u promotivnoj kampanji za poznati časopis Playboy. Cilj kampanje, u kojoj je sudjelovala i njezina tadašnja suigračica Julia Šimić, bio je povećati vidljivost i popularnost ženskog nogometa, a hrabar potez mladih sportašica izazvao je veliku medijsku pozornost i potaknuo rasprave diljem zemlje.

Ipak, unatoč svim uspjesima s mlađim selekcijama i rastućoj popularnosti, poziv za seniorsku reprezentaciju Njemačke nikada nije stigao. Suočena s tom činjenicom, Ivana je 2015. godine donijela odluku da će zaigrati za Hrvatsku, zemlju iz koje potječu njezini roditelji. Ubrzo je postala jedna od najiskusnijih i najvažnijih igračica, predvodnica napada koja je u više od šezdeset nastupa postigla više od dvadeset golova.

Karla Kurkutović, 24-godišnja napadačica iz Slavonskog Broda, predvodi novu generaciju. U samo četiri nastupa za seniorsku vrstu postigla je čak pet pogodaka. U prijateljskim ogledima protiv Malte i Crne Gore pokazala je nevjerojatnu snalažljivost pred golom i dokazala da njezin poziv pod nacionalnu zastavu nije bio slučajan. Karijeru je počela u lokalnom klubu Viktorija, nastavila u Splitu, a početkom ove godine ostvarila je transfer u poljski klub Górnik Łęczna.

Njoj uz bok je još jedna mlada igračica, Petra Mikulica. Karijeru je počela u Rijeci, potom je, baš kao i Kurkutović, prešla u Split. U srpnju 2023. godine, sa samo 18 godina, ostvarila je san mnogih nogometašica potpisavši ugovor za talijanskog velikana Milan. Nakon iskustva u Italiji njezin se nogometni put nastavio u Švicarskoj i Austriji. U kolovozu 2024. prelazi u Grasshopper Club Zürich, a potom je branila boje i rivalskog FC Züricha, gdje se istaknula kao jedna od najboljih asistentica lige uz veliku minutažu. Od kolovoza 2025. članica je austrijskog prvoligaša SCR Altach.

Sa samo 22 godine Paula Vidović postala je jedna od glavnih napadačkih uzdanica njemačkog Ingolstadta. Prije nego što je postala seniorska reprezentativka, Vidović je godinama bila standardna članica mlađih hrvatskih selekcija.

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ovih je dana dobila veliko pojačanje u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Izbornik Nenad Gračan uputio je poziv Eriki Vrban Zschuppe, 22-godišnjoj nogometašici rođenoj u SAD-u. Njezina posljednja sezona na Sveučilištu Florida Gulf Coast (FGCU) bila je iznad svih očekivanja. Iako je cijelu karijeru igrala kao napadačica ili krilo, trener Jim Blankenship uoči njezine seniorske godine zamolio ju je da preuzme ulogu ofenzivne vezne igračice. Taj se potez pokazao punim pogotkom. S nove pozicije Erika je postigla čak 21 pogodak u samo 17 utakmica, čime je postala najbolja strelkinja cijele NCAA lige s prosjekom od 1,24 gola po utakmici. U jednom je razdoblju povezala deset utakmica zaredom u kojima je postigla pogodak, a njezine izvedbe donijele su joj jednoglasan izbor za igračicu godine u konferenciji ASUN.

– Ono što je napravila je fenomenalno, pogotovo jer je igrala u veznom redu. Erika je nevjerojatno kompetitivna, atletski moćna i ima sposobnost uništiti prostor ispred sebe. Smrtonosna je pred golom – rekao je njezin trener Blankenship.

Nogomet je Eriki zapisan u genima. Njezin djed Hans Zschuppe stariji igrao je profesionalni nogomet u Njemačkoj, dok je otac Hans mlađi također bio sveučilišni igrač i njezin prvi trener. Upravo joj je on u mladosti usadio radnu etiku i poniznost koje je krase i danas.

– Uvijek mi je govorio: "Nisi najbolja. Uvijek postoji netko bolji od tebe, stoga nastavi raditi." I danas gleda moje utakmice, daje mi iskrene savjete i podsjeća me da ostanem prizemljena – otkrila je Erika.

Priče o djedovoj karijeri i očevo vodstvo izgradili su u njoj strast i ponos prema obiteljskom naslijeđu, koje sada s ponosom nastavlja noseći i prezime Vrban kao poveznicu s hrvatskim korijenima.

Odgojena u katoličkoj vjeri, koju su joj prenijeli baka i djed europskih korijena, pronašla je snagu koja nadilazi sportske uspjehe. Tijekom studija, kako kaže, borila se s vjerom, ali je kroz molitvu i podršku suigračica shvatila da njezina vrijednost ne leži u broju postignutih golova ili odigranih minuta.

– Prije je nogomet bio ono što jesam, definirao me kao osobu. Sada je to samo nešto što radim. Pronašla sam identitet izvan svojih izvedbi, moja je vrijednost osigurana kroz Krista – rekla je Erika.