Francuzi odabrali 100 najboljih igrača 21. stoljeća: Modrić ni u prvih 10?

Francuski portal Canal+ dao si je zanimljiv zadatak da izaberu i poredaju 100 najboljih nogometaša 21. stoljeća. Ovakvi popisi gotovo uvijek naišu na neodobravanje od strane navijača koji imaju vlastita mišljenja, a slično bi trebalo biti i ovaj put. Na prvi pogled, jedna od kontroverzi mogla bi biti pozicija legendarnog Brazilca Ronalda Fenomena na četvrtom mjestu.

Ronaldo je bez sumnje apsolunta legenda i jedan od najboljih napadača svih vremena, ali činjenica je da su njegove najbolje godine prošle u 1990.-ima, dok je u 21. stoljeću već bio vidno izmučen od brojnih ozljeda i karijera mu je bila u silaznoj putanji. Na vrhu ljestvice očekivano su se našli Lionel Messi na prvom i Cristiano Ronaldo na drugom mjestu, a dvojac koji je obilježio posljednjih 20 godina svjetskog nogometa prati Zinedine Zidane.

Na petom mjestu našao se Manuel Neuer, Andres Iniesta je šesti, a prvih deset zatvaraju Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi i Sergio Ramos. Jedini hrvatski nogometaš na popisu je očekivano Luka Modrić. Osvajač Zlatn lopte 2018. našao se na 15. mjestu, po mnogima vjerojatno prenisko.

Neki igrači na ovom popisu koji su ispred njega vjerojatno su kroz kraći period bili na višem nivou od Modrića, ali Lukina dugovječnost u samom svjetskom vrhu također ne može biti zanemarena. Od 2012. konstantno ga se spominje kao jednog od najboljih veznjaka svijeta, a osim što je 2018. službeno proglašen najboljim igračem svijeta, čak je šest puta biran u najbolju momčad svijeta.

Na popisu su se našla još dvojica igrača iz regije. Slovenac Jan Oblak nominalno je jedanaesti najbolji vratar 21. stoljeća. Na popisu se našao na 74. mjestu, a od vratara ispred njega su Neuer, Buffon, Courtois, Casillas, Kahn, Čech, Edwin van der Sar, Hugo Lloris, Keylor Navas i na sveopće iznenađenje - Fabien Barthez.

Također, Nemanja Vidić je po mišljenju ovog medija 96. najbolji nogometaš 21. stoljeća.