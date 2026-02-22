Naši Portali
NISU ZADOVOLJNI

Ove zime iznenađujuće napustio Dinamo, ali u Italiji mu nije najbolje krenulo: 'Daleko je od onoga što se očekivalo'

Lendava: Prijateljska utakmica Dinama i Krivbasa
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.02.2026.
u 11:12

Debitirao je u utakmici s Juventusom koju je Inter izgubio s 3:0. Jakirović je dobio posljednjih 11 minuta u utakmici tijekom kojih je Inter primio dva pogotka

Mladi Leon Jakirović ove je zime napustio Dinamo i za dva i pol milijuna eura preselio u milanski Inter. Talijanski velikan odmah ga je proslijedio u mladu momčad koja se natječe u trećoj talijanskoj ligi, ali nije najbolje počeo u Italiji. Nakon samo tri utakmice, našao se na žestokom udaru navijača koji su i više nego razočarani.

Debitirao je u utakmici s Juventusom koju je Inter izgubio s 3:0. Jakirović je dobio posljednjih 11 minuta u utakmici tijekom kojih je Inter primio dva pogotka. Nakon toga uslijedio je susret s Romom u kojoj su mladi Nerazzuri deklasirani sa 6:2. Mladi stoper ušao je u igru u posljednjih pola sata tijekom kojih je Inter primio čak tri pogotka.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Posljednji nastup upisao je protiv Frosinonea, a Inter je i u toj utakmici poražen. Frosinone je slavio s 5:4, Jakirović je prvi puta počeo utakmicu i odigrao 59 minuta nakon čega je zamijenjen. Inter je tijekom tih 59 minuta primio svih pet golova.

- Jakirović je jako nesiguran. Često kasni i očito se muči protiv suparničkih napadača. Uvijek je neprecizan s loptom. Čini se daleko od onoga što se očekivalo od njega - napisali su na stranici FC Inter News te jasno dali do znanja kako nisu zadovoljni njegovim igrama.
Komentara 2


Avatar Castro
Castro
11:25 22.02.2026.

Koji ste vi panjevi … pa dečko je tek stigao u novu sredinu i naravno da mu treba malo vremena da se privikne a nemojmo zaboraviti da dugo nije igrao ..samo polako, još ćete vi o njemu pisati kao odličnom igraču ..Sretno malom Jakiru i polako

AN
Antonio1952
11:42 22.02.2026.

Svu krivicu na njega, kad ekipa izgubi uvijek je kriv nas igrac.

