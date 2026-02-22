Ove zime iznenađujuće napustio Dinamo, ali u Italiji mu nije najbolje krenulo: 'Daleko je od onoga što se očekivalo'

Mladi Leon Jakirović ove je zime napustio Dinamo i za dva i pol milijuna eura preselio u milanski Inter. Talijanski velikan odmah ga je proslijedio u mladu momčad koja se natječe u trećoj talijanskoj ligi, ali nije najbolje počeo u Italiji. Nakon samo tri utakmice, našao se na žestokom udaru navijača koji su i više nego razočarani.
Debitirao je u utakmici s Juventusom koju je Inter izgubio s 3:0. Jakirović je dobio posljednjih 11 minuta u utakmici tijekom kojih je Inter primio dva pogotka. Nakon toga uslijedio je susret s Romom u kojoj su mladi Nerazzuri deklasirani sa 6:2. Mladi stoper ušao je u igru u posljednjih pola sata tijekom kojih je Inter primio čak tri pogotka.
Posljednji nastup upisao je protiv Frosinonea, a Inter je i u toj utakmici poražen. Frosinone je slavio s 5:4, Jakirović je prvi puta počeo utakmicu i odigrao 59 minuta nakon čega je zamijenjen. Inter je tijekom tih 59 minuta primio svih pet golova.
- Jakirović je jako nesiguran. Često kasni i očito se muči protiv suparničkih napadača. Uvijek je neprecizan s loptom. Čini se daleko od onoga što se očekivalo od njega - napisali su na stranici FC Inter News te jasno dali do znanja kako nisu zadovoljni njegovim igrama.
Koji ste vi panjevi … pa dečko je tek stigao u novu sredinu i naravno da mu treba malo vremena da se privikne a nemojmo zaboraviti da dugo nije igrao ..samo polako, još ćete vi o njemu pisati kao odličnom igraču ..Sretno malom Jakiru i polako