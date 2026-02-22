Naši Portali
IDUĆI TJEDAN

Sjajne vijesti za Dinamo uoči teškog gostovanja u Belgiji: Ovo je dokaz da mogu izvesti čudo u Europi

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.02.2026.
u 17:00

Genk i Dinamo će u četvrtak, u Belgiji, odigrati uzvratnu utakmicu razigravanja za osminu finala Europske lige. Genk je već u Zagrebu, u prvom susretu, napravio veliki korak prema tom cilju jer je pobijedio s 3-1

Nogometaši Genka, suparnici zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, ove su nedjelje upisali uvjerljivi domaći poraz 0-3 od Standarda iz Liegea u dvoboju 26. kola belgijske Jupiler lige.

Već nakon prvog poluvremena Genk se našao u teškoj situaciji jer je zaostajao dva pogotka. Strijelci su za Standard bili Hautekiet u 36. te Said u 45. minuti. Ništa se nije promijenilo u nastavku dvoboja već je Standard potvrdio pobjedu kada je Abid u 74. minuti postigao pogodak za konačnih 3-0.

Na ljestvici vodi Union St. Gilloise s 56 bodova. Dva manje ima drugi St. Truiden, a tri manje na trećem mjestu Club Brugge, kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Leko. Genk je ostao sedmi na ljestvici te ima 35 bodova, dok je Standard sada odmah iza njegovih leđa i ima 34 boda.

Genk i Dinamo će u četvrtak, u Belgiji, odigrati uzvratnu utakmicu razigravanja za osminu finala Europske lige. Genk je već u Zagrebu, u prvom susretu, napravio veliki korak prema tom cilju jer je pobijedio s 3-1.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Europska liga Genk Dinamo

freeshooter
17:17 22.02.2026.

...meni je ovo više Bobanova pobjeda... da nije od Kovačevića tražio napadački, brzi i kombinatorni nogomet, uz upozorenje otkazom... gledali bi prepoznatljiv Kovačevićev bunker... ovo je samo pokazatelj da ovaj roster može puno više, ali ne i trener... no ajde veseli ovo drugo poluvrijeme, najbolje u ovoj sezoni, konačno prava igru koju želimo...da je bilo ovako kroz cijelu sezonu, bili bi i europi dobri, a ne onako gubiti... vidjet ćemo protiv Genka, nisu oni neka ekipa, ako se opet Kovačevića isključi iz donošenja taktike i odluka, možda nešto i bude...

