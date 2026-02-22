Ni Modrić nije uspio pomoći Milanu u prvom porazu nakon prvog kola Serie A

Znate li kad je zadnji put Milan izgubio utakmicu u talijanskom prvenstvu? Dogodilo se to u prvom kolu kada je Milan iznenađujuće poražen od Cremonesea, kluba koji se bori za ostanak u prvoligaškom društvu. Bilo je to još 23. kolovoza, a sad je stigao poraz od Parme koja je 12. na tablici.

Ovaj poraz ozbiljna je pljuska Milanu u pokušaju da dostigne svog sustanara na San Siru, Inter sada ima deset bodova više. Milanu nije pomogla ni puno bolja statistika od Parme, veliki posjed lopte, broj udaraca (25 Milana, devet Parme). Gosti su do pobjedničkog pogotka došli u 80. minuti kada je poslije kornera glavom mrežu naciljao Mariano Troilo. Domaći su tražili prekršaj na svom stoperu kojeg je Troilo nadskočio, sudac je tri minute gledao snimku i na kraju odlučio priznati pogodak.

Milanu nije uspio pomoći ni Luka Modrić koji je ponovno odigrao dobru utakmicu, po SofaScoreu je daleko najbolje ocijenjeni igrač Milana, igrao je Luka svih 90 minuta, bio je pokretač većine akcija Milana, dijelio je lopte i lijevo i desno i u dubinu, ali nije bilo raspoloženog suigrača da išta od toga konkretizira. Remi u srijedu s Comom i neočekivani poraz od Parme polako gase šampionske ambicije Modrića i suigrača.

U sljedećem kolu Milan ide u goste Cremoneseu, klubu koji je Milanu, i to na San Siru, nanio taj prvi poraz na startu ove sezone, u Milanu je bilo 1:2.