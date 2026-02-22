Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLAVI POKAZALI DA ZNAJU

Na kakve je to 'droge' trener Kovačević stavio svoje igrače u poluvremenu? Ovo zvuči skoro nemoguće

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Josip Regovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
22.02.2026.
u 22:03

Vjerojatno je dosta simpatizera Dinama na poluvremenu utakmice ugasilo TV-prijamnike, ali ako nisu gledali drugo poluvrijeme, onda ne znaju što su propustili

Zvuči gotovo nemoguće, ali dogodilo se i to. Nakon blijedog prvog poluvremena u Varaždinu dogodilo se to da je Dinamo u nastavku odigrao furiozno i u samo nekoliko minuta potpuno razmontirao domaćine i na kraju slavio s 4:0. Kad se pogleda samo rezultat, reklo bi se da je to bila rutinska pobjeda maksimirske momčadi.

A zapravo uopće nije bilo tako, u prvom poluvremenu je to bilo izjednačeno, ali izjednačeno loše. Po jednu priliku imali su Varaždinci i Zagrepčani, tu su vratari Zelenika i Livaković obavili sjajan posao. I nakon tog nogometnog siromaštva s obje strane, nešto se dogodilo u svlačionici Dinama koji je u nastavak izašao odlučan, agresivan, rastrčan, pun ideja.

Ne znamo kakve je 'droge' trener Mario Kovačević dao svojim igračima na poluvremenu, je li to bilo u obliku motivacijskog govora, smirivanja, promjena taktičkih ideja i rješenja, ali u svakom slučaju Dinamo je izašao 'nabrijan' i to naplatio pogocima. Od 51. minute u samo šest minuta utrpao je tri komada Varaždinu koji se ugasio, njihov trener Šafarić očito nije imao pravi lijek za svoju momčad koja je izašla u istom tonusu kao u prvom dijelu u kojem je čak bila i nešto bolja.

No, problem Varaždina bio je Dinamo, plavi su izašli kao 'pušteni s lanca' i pokazali da znaju, da mogu. Ostaje tek pitanje, zašto takvi nisu izašli na početku utakmice, ali na to pitanje morat će odgovoriti trener Kovačević. Jedan odgovor je i dao, uveo je Stojkovića i to mu je donijelo puno dobrih stvari:

- Nismo bili napadački dobri u prvom dijelu. Na poluvremenu smo se pregrupirali, ušao je Stojković i sve je učinio boljima, sve ja razbudio. Nismo bili dobri, ali u nastavku smo pokazali koliko možemo, vidjeli ste sve, odigrali smo odlično i zasluženo pobijedili.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Da, Stojković je bio ta 'droga' i sad se vidi koliko je važan za Dinamo. Zacijelo bi igrao i od početka, ali i on je imao problema, dobio je i injekciju, a Hoxha koji je zamijenjen ionako je bio upitan pa i nije igrao dobro, više je pokazao Vidović koji je preselio na to lijevo krilo.

Kovačević je očito vukao dobre poteze, vidio je što nije dobro, vidio je i kako sve može promijeniti i na kraju se plavima sve to isplatilo, upisali su važnu pobjedu, kupili mir za utakmicu s Genkom u četvrtak gdje se nadaju uspješnom uzvratu, a u HNL-u, kad igraju kao u drugom poluvremenu s Varaždinom, onda su teško dostižni ostalim suparnicima.
Ključne riječi
Luka Stojković mario kovačević HNL Varaždin Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!