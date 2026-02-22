Na kakve je to 'droge' trener Kovačević stavio svoje igrače u poluvremenu? Ovo zvuči skoro nemoguće

Zvuči gotovo nemoguće, ali dogodilo se i to. Nakon blijedog prvog poluvremena u Varaždinu dogodilo se to da je Dinamo u nastavku odigrao furiozno i u samo nekoliko minuta potpuno razmontirao domaćine i na kraju slavio s 4:0. Kad se pogleda samo rezultat, reklo bi se da je to bila rutinska pobjeda maksimirske momčadi.

A zapravo uopće nije bilo tako, u prvom poluvremenu je to bilo izjednačeno, ali izjednačeno loše. Po jednu priliku imali su Varaždinci i Zagrepčani, tu su vratari Zelenika i Livaković obavili sjajan posao. I nakon tog nogometnog siromaštva s obje strane, nešto se dogodilo u svlačionici Dinama koji je u nastavak izašao odlučan, agresivan, rastrčan, pun ideja.

Ne znamo kakve je 'droge' trener Mario Kovačević dao svojim igračima na poluvremenu, je li to bilo u obliku motivacijskog govora, smirivanja, promjena taktičkih ideja i rješenja, ali u svakom slučaju Dinamo je izašao 'nabrijan' i to naplatio pogocima. Od 51. minute u samo šest minuta utrpao je tri komada Varaždinu koji se ugasio, njihov trener Šafarić očito nije imao pravi lijek za svoju momčad koja je izašla u istom tonusu kao u prvom dijelu u kojem je čak bila i nešto bolja.

No, problem Varaždina bio je Dinamo, plavi su izašli kao 'pušteni s lanca' i pokazali da znaju, da mogu. Ostaje tek pitanje, zašto takvi nisu izašli na početku utakmice, ali na to pitanje morat će odgovoriti trener Kovačević. Jedan odgovor je i dao, uveo je Stojkovića i to mu je donijelo puno dobrih stvari:

- Nismo bili napadački dobri u prvom dijelu. Na poluvremenu smo se pregrupirali, ušao je Stojković i sve je učinio boljima, sve ja razbudio. Nismo bili dobri, ali u nastavku smo pokazali koliko možemo, vidjeli ste sve, odigrali smo odlično i zasluženo pobijedili.

Da, Stojković je bio ta 'droga' i sad se vidi koliko je važan za Dinamo. Zacijelo bi igrao i od početka, ali i on je imao problema, dobio je i injekciju, a Hoxha koji je zamijenjen ionako je bio upitan pa i nije igrao dobro, više je pokazao Vidović koji je preselio na to lijevo krilo.

Kovačević je očito vukao dobre poteze, vidio je što nije dobro, vidio je i kako sve može promijeniti i na kraju se plavima sve to isplatilo, upisali su važnu pobjedu, kupili mir za utakmicu s Genkom u četvrtak gdje se nadaju uspješnom uzvratu, a u HNL-u, kad igraju kao u drugom poluvremenu s Varaždinom, onda su teško dostižni ostalim suparnicima.