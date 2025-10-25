VIDEO Miljenik Maksimira briljira u susjedstvu, evo kako je sada dospio na naslovnice

Nogometaši Maribora vratili su se na pobjedničke staze na najimpresivniji mogući način, deklasiravši na svom Ljudskom vrtu momčad Primorja s uvjerljivih 4:0. Pod vodstvom bosanskohercegovačkog trenera Feđe Dudića, koji je tako upisao drugu uzastopnu pobjedu na klupi "Vijoličastih", domaća je momčad demonstrirala napadačku silu i efikasnost, postigavši po dva pogotka u svakom poluvremenu. Dudić je po dolasku u klub najavio ofenzivnu igru, a njegovi su igrači protiv Primorja u potpunosti proveli njegove zamisli u djelo, oduševivši 2500 gledatelja na tribinama i poslavši jasnu poruku ostatku lige.

U središtu pozornosti našao se 37-godišnji El Arabi Hilal Soudani, legendarni napadač koji je ostavio neizbrisiv trag u zagrebačkom Dinamu od 2013. do 2018. godine. Alžirac je podsjetio na svoje najbolje dane i prekinuo golgeterski post koji je trajao od sredine rujna. Već u 19. minuti preciznim je udarcem glavom načeo mrežu gostiju, da bi u 30. minuti ponovno bio na pravom mjestu i nogom pospremio loptu u gol za velikih 2:0. Oba puta asistent je bio fantastični Isaac Tshipamba, koji se prometnuo u ključnog igrača utakmice. Soudani je u 78. minuti bio na korak do hat-tricka, kada je nakon briljantnog solo prodora prebacio vratara, no lopta je odsjela na gredi. GOLOVE POGLEDAJTE OVDJE.

Iako je Soudani bio dvostruki strijelac, epitet igrača utakmice pripao je kamerunskom krilnom igraču Isaacu Tshipambi. On je, uz dvije asistencije alžirskom napadaču, u drugom poluvremenu upisao i treću, posluživši Benjamina Tetteha u 68. minuti za konačnih 4:0. Prije toga, u 60. minuti, pobjedu je potvrdio mladi Poljak Karol Borys na asistenciju Davida Pejičića, čime je potvrđena širina i kvaliteta mariborske momčadi. Trenerova odluka da Tshipambu gurne visoko na krilo pokazala se kao pun pogodak koji je u potpunosti razoružao obranu gostiju.

Ovom visokom i potpuno zasluženom pobjedom, Maribor je napravio značajan pomak na ljestvici Prve lige Slovenije. "Vijoličasti" su skočili na treće mjesto s 23 osvojena boda, čime su se odvojili od konkurencije i sada imaju samo bod zaostatka za drugoplasiranim Bravom. Vodeće Celje i dalje je na sigurnoj udaljenosti s 32 boda, no nastavak ovakvih izvedbi mogao bi Maribor ponovno uključiti u borbu za najviše pozicije. U sljedećem kolu momčad Feđe Dudića gostuje upravo kod Brava, dok Primorje, koje je ostalo na osmom mjestu, dočekuje Radomlje.