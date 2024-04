VIDEO Luka Modrić u središtu kaosa: Navijač ga htio uloviti, policija ga oborila na tlo

Nogometaši madridskog Reala stigli su u München gdje će se u utorak od 21 sat odigrati prva polufinalna utakmica Lige prvaka. Bayern i Real sučelit će se u velikoj nogometnoj poslastici, a odmah po dolasku "kraljevskog kluba" u Njemačku dogodio se eksces koji je vrlo lako mogao prerasti u nešto jako ozbiljno.

Naime, ispred hotela u kojem su odsjeli nogometaši Reala okupili su se i poneki navijači španjolske momčadi. Sve je bilo ograđeno, a navijačima je dopušteno da pogledaju prolazak igrača Reala od izlaska iz klupskog autobusa do ulaska u hotel.

Ha habido un pequeño susto en las inmediaciones del hotel del Real Madrid con un aficionado que se saltó el cordón de seguridad y ha sido detenido. En @marca han captado el momento: pic.twitter.com/xm2tIB6BFi — Madrid Sports (@MadridSports_) April 29, 2024

Jedan od navijača pred hotelom u Münchenu htio je nadmudriti jake snage osiguranja, obišao je ogradu i u punom trku se zaletio prema igračima Reala. Putem prema hotelu taman je prolazio Luka Modrić. Snage reda uočile su mladića i munjevitim potezom oborile ga na tlo. Ubrzo je stigla policija, a na snimci se vidi da se mladić koji je očito pošto-poto htio doći do Modrića, jako požalio što je to učinio.

Iako to nije potvrđeno, sumnja se da je pokušao stići do hrvatskog reprezentativca. Ne bismo rekli da ga htio napasti, ali možda ga je htio upitati za fotografiju ili autogram. Osiguranju se to nije svidjelo pa su ga srušili, a na sekundi snimke vidi se da je Modrić nakratko zastao pa onda krenuo prema ulazu u hotel.