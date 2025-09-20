VIDEO Modrić Hrvatu bacio dres, a onda je zbog talijanskog prevaranta doživio dramu koju će pamtiti

Hrvatski kapetan Luka Modrić je u Milan stigao kao velika svjetska zvijezda, a ubrzo je preuzeo ulogu najvećeg imena u slavnom talijanskom klubu. Dresovi kapetana vatrenih prodaju se munjevitom brzinom, a nedavno je jedan navijač iz Hrvatske doživio pravu dramu upravo zbog vrijednog suvenira.

O čemu se radilo? Modrić je nakon svog prvog gola u dresu Milana vidio jednog navijača u hrvatskom dresu, bacio mu je svoj dres s utakmice kojeg je Hrvat iz Ivanić-Grada i uhvatio, a onda su krenuli problemi zbog jednog talijanskog prevaranta. Pokraj njega je bio spomenuti Talijan s djetetom. Za Modrića je napravio poruku na hrvatskom kako bi Luka mislio da su stigli iz naše zemlje, no onda je skoro oduzeo pravom Hrvatu dres…

''S desne strane došao je Talijan kraj mene i imao je neku zastavu od Milana, bilo je djece s mnogim natpisima koji mole dresove igrača, ne samo od Luke. Ciljano sam išao iz Ivanić Grada na utakmicu jer sam navijač Milana oduvijek, a sam želio otići sad kad je Modrić potpisao. Uzeo sam kartu u prvom redu, rekao sam si da je to prilika sad ili nikada da dobijem dres'', ispričao je Krešimir Štefanović za portal 24sata.

''Rekao sam prijateljima da idem tamo uloviti dres, išao sam tamo s tom namjerom. Nadao sam se da će me Luka vidjeti u hrvatskom dresu, znam kakav je gospodin i koliko mu znači igranje za Hrvatsku te podrška hrvatskih navijača. Sve sam gledao po shemi gdje bi bilo najbolje da kupim ulaznicu kako bi me bolje vidio. Bio sam taman do ograde, ali od adrenalina sam zastavu ostavio u hotelu. Rekao sam što bude, bude, idem. Na kraju je upalilo jer sam dobio dres, ali zapravo ga nisam dobio'', nastavio je Krešimir pa zaključio:

''Talijan me napao da sam mu ukrao dres, onda su došla dva redara, muškarac i djevojka gdje su rekli da Luka nije htio baciti dres meni. Na sve to je došao treći redar i rekao da je htio baciti meni jer sam imao hrvatski dres. Onda mi je Talijan pokazao na svog sina da je dres trebao ići njemu. Dječak je imao pet ili šest godina, nisam htio da ode tužan ili neki problem koji bi mogao izbiti zbog svega pa sam mu dao dres da izbjegnem sukob.''