Luka Modrić opet odigrao odlično i zaradio ovacije navijača Milana

Nogometaši Milana odigrali su jako dobru utakmicu ove subote te su u gostima pobijedili Udinese 3-0 u dvoboju četvrtog kola talijanske Serie A. Od prve minute Milan je dominirao te je sat vremena odigrao na visokoj razini, čime je došao do treće ligaške pobjede u sezoni. Udinese je upisalo prvi poraz.

Nakon nekoliko propuštenih prilika Milan je poveo u 39. minuti golom Christiana Pulišića koji je bio igrač utakmice. Potom je Pulišić asistirao Fofani koji je u 46. povećao na 2-0 nakon greške domaće obrane, dok je novi gol Pulišić postigao u 53. minuti za 3-0.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić počeo je utakmicu za Milan te je zamijenjen u 81. minuti uz pljesak tribina. Ponovno je bio vrlo dobar i zapažen s nekoliko sjajnih proigravanja.

Nogometaši Verone i Juventusa su remizirali 1-1 čime je stao startni prvenstveni pobjednički niz torinskog sastava kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor. Time Tudor nije uspio izjednačiti doseg Giovannija Trapattonija iz 1976. i Massimiliana Allegrija iz 2014. godine kada su ti stratezi s Juventusom sezone otvarali s četiri pobjede u nizu. Tudor je ostvario tri pa ovaj subotnji remi.

Juventus je poveo u 19. minuti nakon solo akcije Conceicaa i preciznog udarca s vrha šesnaesterca. Juventus do odmora ipak nije sačuvao minimalnu prednost, već je Verona u 44. izjednačila nakon što je Orban realizirao udarac s bijele točke.

Cijelu je utakmicu vrlo dobro igrala domaća momčad koja u nastavku ogleda nije čuvala bod već je tražila pobjedu protiv Juventusa. U 68. minuti je Verona i povela 2-1 golom Serdara koji je naknadno poništen zbog zaleđa. Do kraja se rezultat nije mijenjao i Verona je time stigla do trećeg boda u sezoni.

Hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić odigrao je cijelu utakmicu za domaćina.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Bologne su preokretom došli do pobjede protiv Genoe od 2-1. Nakon vrlo lošeg prvog poluvremena bez prilika, obje su momčadi mnogo bolje zaigrale u nastavku utakmice. Gosti su poveli u 63. minuti kada je malo iskosa žestoko domaću mrežu naciljao Ellertsson. Deset minuta kasnije Bologna se vratila, a za 1-1 je pogodio Castro.

Pritisnula je Bologna u samoj završnici i došla do preokreta. U 90. minuti je goste spasila greda, a u nadoknadi je dosuđen jedanaesterac za domaćina. Orsolini je u 99. minuti pogodio za konačnih 2-1 Bologne. Hrvatski reprezentativac Nikola Moro počeo je utakmicu za Bolognu te je zamijenjen u 72. minuti.

U nedjelju igraju Lazio - Roma, Torino - Atalanta, Cremonese - Parma, Fiorentina - Como i Inter - Sassuolo, dok će se kolo okončati u ponedjeljak utakmicom Napoli - Pisa.

Serie A, 4. kolo:

Udinese - Milan 0-3 (Pulišić 39, 53, Fofana 46)

Verona - Juventus 1-1 (Orban 44-11m / Conceicao 19)

Bologna - Genoa 2-1 (Castro 73, Orsolini 90+1-11m / Ellertsson 63)