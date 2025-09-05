Naši Portali
EVO ZAŠTO GA TOLIKO VOLIMO

VIDEO Livi, hrvatska junačino! Vatreni su bili pred šokom, ali onda se ukazao miljenik nacije

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Borna Jaksic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.09.2025.
u 21:51

Ova nevjerojatna intervencija dolazi u ključnom trenutku za Livakovićevu karijeru

Svi oni koji su podcijenili Farske Otoke, već su u petoj minuti utakmice dobili jasno upozorenje. Sjevnula je munjevita kontra domaćina nakon koje se napadač Hanus Sørensen našao sam, oči u oči s Dominikom Livakovićem. Dok je cijeli stadion očekivao šokantno vodstvo, na scenu je stupio hrvatski vratar. Fantastičnom reakcijom i majstorskom obranom čistog zicera, Livaković je spasio Vatrene od ranog zaostatka i pokazao zašto je i dalje jedan od najboljih svjetskih vratara. Ta je obrana bila više od pukog zaustavljanja udarca; bila je to poruka suigračima i temelj za vodstvo koje se dogodilo pola sata kasnije. SITUACIJU POGLEDAJTE OVDJE.

Ova nevjerojatna intervencija dolazi u ključnom trenutku za Livakovićevu karijeru. Nakon turbulentnog razdoblja u turskom Fenerbahçeu, gdje je izgubio mjesto među vratnicama, i neizvjesnosti tijekom prijelaznog roka, spas je pronašao u posudbi u španjolsku Gironu. Unatoč manjku minutaže u klubu, izbornik Zlatko Dalić pokazao mu je bezrezervno povjerenje uvrstivši ga u početnu postavu. Livaković mu se odužio na najbolji mogući način, dokazavši da klasa ostaje vječna i da je i dalje siguran oslonac reprezentacije u ključnim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon početnog šoka, Hrvatska je preuzela kontrolu nad igrom, no teško je probijala čvrsti blok domaćina. Ključni trenutak dogodio se nakon pola sata igre. Kristijan Jakić je velikim naporom spasio loptu da ne pobjegne u gol-aut, a zatim je uputio oštar ubačaj u kazneni prostor. Tamo se fantastično snašao Ante Budimir, koji je s prve vratnice glavom prebacio loptu u srce peterca, a na pravom mjestu našao se kapetan Andrej Kramarić. Iskusni napadač nije pogriješio i glavom je iz neposredne blizine pospremio loptu u mrežu za vodstvo 1:0. Bio je to njegov 35. pogodak u dresu reprezentacije, čime se približio Ivanu Perišiću na vječnoj ljestvici strijelaca.
Hrvatska Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Dominik Livaković

Komentara 2

Pogledaj Sve
FR
freeshooter
22:52 05.09.2025.

...sumirano, Livi nas izvukao od teške blamaže... igra, ne pamtim ovako lošu... da li se pad HNLa prelio na repku, možda, vjerojatno...

PA
Pametanumoruludih
22:29 05.09.2025.

Jadna repka ako joj ovakvi protivnici prave probleme.

