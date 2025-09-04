Dalić: U ovoj utakmici ne možemo puno dobiti, ali možemo puno izgubiti. Sigurno ćete vidjeti Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 gostuje kod Farskih otoka u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Bit će to treća utakmica Vatrenih u skupini L, nakon što su u lipnju ostvarili dvije uvjerljive pobjede na startu borbe za odlazak na natjecanje s kojeg su se posljednja dva puta vraćali sa srebrom i broncom.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila nadmoćnom 7:0 pobjedom na gostovanju kod Gibraltara, dok je u izrazito važnoj utakmici razbila Češku s čak 5:1 na Opus Areni u Osijeku. Svoj put nastavljaju utakmicom u Torshavnu na umjetnoj travi, veliki smo favoriti za osvajanje tri boda. Utakmicu najavili su izbornik Zlatko Dalić i Marin Pongračić.

"Jako dobra situacija, imamo veliki motiv, želimo pobijediti obje utakmice. Došli smo ovdje po tri boda. Nisu okolnosti kao one na koje smo navikli, ali dat ćemo sve od sebe. Svaka utakmica i minuta mi je bitna. Na meni je da se nametnem i pokađem koliko vrijedim, nadam se da ću iskoristiti priliku", rekao je reprezentativac Marin Pongračić.

"Vjerujem da ćemo napadati nizak blok, morat ćemo igrati brz nogomet i biti kreativni. Bit će jako bitno zabiti prvi gol, a prema nazad moramo biti odgovorni i oprezni jer se u nogometu sve može dogoditi'', dodao je branič Fiorentine.

Sljedeći je na pitanja odgovario izbornik Dalić te poručio: ''Hvala vam što pratite Hrvatsku. Imamo puni respket prema protivniku. Svaku utakmicu idemo posebno, ovo nam je trenutno najvažnija utakmica. Znamo da Farski otoci nemaju istu kvalitetu kao mi, no kvalitetni su, pokazali su ti protiv Crne gore i Češke. Ne očekujemo laganu utakmicu'', rekao je izbornik Dalić.

"Nećemo puno miješati i miksati. Imamo neke nove igrače, nema Kovačića, Gvardiola, Stanišić neće igrati u ovoj utakmici, Juranović ima problema, no mi smo došli tu kao favoriti. Ne smijemo podcijeniti protivnika, moramo se paziti dugih lopti i prekida. Najozbiljnije shvaćamo utakmicu, malo ćemo možda mijenjati zato što imamo utakmicu za tri dana", rekao je Dalić.

"Ono što smo igrali u zadnje vrijeme su uglavonm velike utakmice. Bilo je manje ovakvih "manjih" utakmica. Shvaćamo da je svaka jako bitna. U ovakvoj ne možeš puno dobiti, a možeš jako puno izgubiti. U mom periodu do sada nije bilo velikih problema, pa ih ne očekujem niti sutra''

"Sigurno ćete sutra vidjeti Luku Modrića. Imamo našu raznovrsnost, možemo se prilagoditi različitim načinima igre. Sutra će protivnici igrati 5-4-1, očekujem jednu veliku borbu, disciplinu koju su pokazali do sada. Ne smijemo im pustiti da izađu, naši igrači imaju i ideju i kreaciju za prilagoditi se.'', zaključio je Dalić.