GRUB NASRTAJ

VIDEO Livaja izgubio živce i žestokim prekršajem zakucao igrača Dinama. Evo što se onda dogodilo

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 17:02

Jedna od situacija u kojima je trebao biti pokazan žuti karton dogodila se u 24. minuti. Kapetan bijelih Marko Livaja s leđa srušio stopera Dinama Sergija Domingueza

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Hajduk je u utakmici napravio svega pet prekršaja te nije dobio niti jedan žuti karton. Sudac Mateo Erceg je puštao čvrstu igru, ali su unatoč tome igračima Dinama pokazana tri žuta kartona, dok zanimljivo domaćin nije dobio niti jedan.

Jedna od situacija u kojima je trebao biti pokazan žuti karton dogodila se u 24. minuti. Kapetan bijelih Marko Livaja s leđa srušio stopera Dinama Sergija Domingueza. Na snimci se vidi da je Livaja žestoko ušao u Španjolca, ali nije završio u bilježnici suca Ercega. 

- Žestok start Livaje, očito su Dominguez i Livaja polako počeli jedan drugom ići na živce - rekao je komentator MAXSporta Ivan Ljubić, a situaciju možete pogledati OVDJE

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Ključne riječi
HNL Dinamo Hajduk Marko Livaja

Komentara 6

Pogledaj Sve
RI
ribolovAC
17:43 21.09.2025.

to je poznato hajdučko "pošteno" suđenje

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
17:37 21.09.2025.

i onda kada velim da štite hajduk u startovima ....onda je to navijački....kod starta na hoxi isto faul (ajde to je možda diskutabilno) ali onaj drugi kada je s lijevog krila hoxa ušao, tri put ag aje rukama pomalao vukao bek i ond ana kraju ipak uspio taknuti loptu (nakon što ga je očito usporio) ...

VE
Ventus
18:18 21.09.2025.

Primitivaca, al naletjet će kad tad.......joj....bljak

