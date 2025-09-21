VIDEO Livaja izgubio živce i žestokim prekršajem zakucao igrača Dinama. Evo što se onda dogodilo

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2.

Hajduk je u utakmici napravio svega pet prekršaja te nije dobio niti jedan žuti karton. Sudac Mateo Erceg je puštao čvrstu igru, ali su unatoč tome igračima Dinama pokazana tri žuta kartona, dok zanimljivo domaćin nije dobio niti jedan.

Jedna od situacija u kojima je trebao biti pokazan žuti karton dogodila se u 24. minuti. Kapetan bijelih Marko Livaja s leđa srušio stopera Dinama Sergija Domingueza. Na snimci se vidi da je Livaja žestoko ušao u Španjolca, ali nije završio u bilježnici suca Ercega.

- Žestok start Livaje, očito su Dominguez i Livaja polako počeli jedan drugom ići na živce - rekao je komentator MAXSporta Ivan Ljubić, a situaciju možete pogledati OVDJE.