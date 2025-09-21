Naši Portali
SAŠA PERŠON ZA VL:

Marko Livaja samo se ugasio, nije ni blizu svoje razine

Autor
Edi Džindo
21.09.2025.
u 07:00

- Od prvog kola ove sezone on jednostavno nije ni blizu one razine na kakvu nas je naviknuo, jako je daleko od te razine. Mislim da je to stvar trenutačne forme, da se samo ugasio.

Veliku pobjedu Dinama nad Hajdukom u Splitu (2:0), u sedmom kolu Supersport HNL-a, prokomentirali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem, te bivšim nogometašem Dinama, Hajduka i Rijeke, danas trenerom u mlađim kategorijama Orijenta, Sašom Peršonom (60).

- Pažljivo sam gledao utakmicu od početka do kraja. Ne može se osporiti da je Dinamo u derbiju bio bolja momčad i zasluženo pobijedio. To je neka najjednostavnija prva misao koja mi pada na pamet. Hajduk nije bio na onoj razini na kojoj se očekivalo. Znalo se da Hajduk mora biti na vrhunskoj razini i pripreme utakmice i same izvedbe da bi ostvario pobjedu. Međutim, Hajduk je bio daleko od igre koja bi protiv ovakvog Dinama donijela pobjedu - započeo je Peršon, pa dodao:

Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja Saša Peršon

Komentara 2

Pogledaj Sve
BI
billynik
08:27 21.09.2025.

Prava je istina ako nema penala nema ni Marka, da suci realno sude malo bi utakmica završio.

GN
gnoj
09:02 21.09.2025.

Da je bilo pošteno livaja bi trebao dobiti crveni karton zbog namjernog udaranja u glavu desnog braniča Dinama !

