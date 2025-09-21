Marko Livaja samo se ugasio, nije ni blizu svoje razine

Veliku pobjedu Dinama nad Hajdukom u Splitu (2:0), u sedmom kolu Supersport HNL-a, prokomentirali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem, te bivšim nogometašem Dinama, Hajduka i Rijeke, danas trenerom u mlađim kategorijama Orijenta, Sašom Peršonom (60).



- Pažljivo sam gledao utakmicu od početka do kraja. Ne može se osporiti da je Dinamo u derbiju bio bolja momčad i zasluženo pobijedio. To je neka najjednostavnija prva misao koja mi pada na pamet. Hajduk nije bio na onoj razini na kojoj se očekivalo. Znalo se da Hajduk mora biti na vrhunskoj razini i pripreme utakmice i same izvedbe da bi ostvario pobjedu. Međutim, Hajduk je bio daleko od igre koja bi protiv ovakvog Dinama donijela pobjedu - započeo je Peršon, pa dodao: