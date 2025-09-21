Pljušte kritike na račun Livaje, a sada se oglasila supruga Iris i poslala dramatičnu poruku

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Osim toga, Dinamo je uspio sasvim zaustaviti Marka Livaju, kapetana i najboljeg igrača Hajduka. Prošle su skoro dvije godine ili točnije 652 dana kada je Marko Livaja zadnji put upisao utakmicu gdje nije imao niti jedan dribling te u isto vrijeme da nije kreirao niti jednu šansu za Hajduk. Jučer se to ponovilo. Livaja je završio utakmicu bez driblinga i bez kreirane šanse za svoju ekipu.

A nakon utakmice na Instagramu se oglasila Iris Livaja, supruga kapetana Hajduka. Ona je u objavljenom storyju poručila:

- Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život.

Mnogi u ovoj rečenici vide poruku za Livajine kritičare. Istina je da Livaja sezonu nije počeo kako je do sada navikao navijače, no činjenica je da je proteklih sezona vukao Hajduk na svojim leđima i donio mu brojne pobjede.