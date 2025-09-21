Naši Portali
'KADA SLIJEPAC PROGLEDA'

Pljušte kritike na račun Livaje, a sada se oglasila supruga Iris i poslala dramatičnu poruku

21.09.2025.
u 10:01

Mnogi u ovoj rečenici vide poruku za Livajine kritičare. Istina je da Livaja sezonu nije počeo kako je do sada navikao navijače, no činjenica je da je proteklih sezona vukao Hajduk na svojim leđima i donio mu brojne pobjede.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Osim toga, Dinamo je uspio sasvim zaustaviti Marka Livaju, kapetana i najboljeg igrača Hajduka. Prošle su skoro dvije godine ili točnije 652 dana kada je Marko Livaja zadnji put upisao utakmicu gdje nije imao niti jedan dribling te u isto vrijeme da nije kreirao niti jednu šansu za Hajduk. Jučer se to ponovilo. Livaja je završio utakmicu bez driblinga i bez kreirane šanse za svoju ekipu.

A nakon utakmice na Instagramu se oglasila Iris Livaja, supruga kapetana Hajduka. Ona je u objavljenom storyju poručila:

- Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život.

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku

Avatar USA
USA
11:46 21.09.2025.

Stare zasluge nikoga ne oslobadjaju. To sto je bio nekad vise nije, a nije sveta krava da mu se ne smije prigovoriti

TK
tkoznaa
11:31 21.09.2025.

Draga moja, tvoj muž nije bogzna kakav igrač. U prošlom vremenu 90% lopti hajdukovaca je moralo gađati Livaju. Ot toga je on postao najbolji golgeter u SHNL. Ija bih bio Livaja heroj pogotovo ako sam nekulturan, prgav, nasilan bezkarakteran. On u novoj ulozi neće ostati niti opstati. Za njegovu karijeru i zdravlje je neka se povuče u neki novi posao i objesi kopačke o klin. Možda teniske za ⚽ u sali. Pozdrav!

PA
Pašić
11:09 21.09.2025.

Svi problemi su riješeni, gospođa je uzela stvar u svoje ruke.

