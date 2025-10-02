VIDEO Legendarni nogometaš proživio večer iz pakla, ovo nikada neće zaboraviti

Postoje imena koja se urežu u kolektivno pamćenje i rane koje ni četvrt stoljeća ne može zaliječiti. Luis Figo, nekadašnji idol Camp Noua, a danas vječni simbol izdaje, osjetio je to na vlastitoj koži kada se u srijedu navečer pojavio u svečanoj loži Olimpijskog stadiona. Došao je kao ambasador Uefe na spektakl Lige prvaka između Barcelone i Paris Saint-Germaina, no umjesto diplomatskog prijema, dočekala ga je oluja zvižduka i uvreda. Za navijače Barcelone, vrijeme nije izbrisalo ništa; trenutak kada je njegova figura uočena u loži bio je okidač za erupciju bijesa koji je tinjao punih 25 godina, pretvarajući njegov protokolarni posjet u večer iz pakla.

Cánticos de “ese portugués, hijo puta es”. Objetivo: Luís Figo, en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys. #FCBlive @culemanias pic.twitter.com/zsNXZjHCsZ — Gerard (@gerard_boada) October 1, 2025

Atmosfera je u trenu postala naelektrizirana, a stadionom je počela odjekivati dobro poznata, brutalna pjesma stvorena isključivo za njega: "Taj Portugalac, kurvin sin!". Prema izvještajima novinara prisutnih na stadionu, uvrede su bile "zaglušujuće" i ponavljale su se svakih nekoliko minuta, ne ostavljajući ni trunke sumnje da je njegova prisutnost shvaćena kao čista provokacija. Iako su navijači Barcelone tu uvredljivu melodiju tijekom godina "posuđivali" i za druge sportske neprijatelje, poput Joséa Mourinha, ove večeri bila je rezervirana isključivo za svoju originalnu metu. Figo je sjedio u VIP loži, tek red ispod Aitane Bonmatí, no ni blizina nogometne elite nije ga mogla zaštititi od gnjeva tribina.

Pokušaj smirivanja tenzija stigao je od predsjednika Barcelone, Joana Laporte, koji je uoči utakmice pozvao na razum i poštovanje. "Sjećamo se divnih dana i noći koje nam je priuštio. Donio je svoju odluku, ali život je išao dalje. Figo je sada dio Uefinog odbora i bit će tretiran sa svim poštovanjem koje zaslužuje", izjavio je Laporta, očito pokušavajući zaštititi klupske odnose s Uefom. Međutim, njegov apel ostao je mrtvo slovo na papiru. Navijači nisu marili za diplomaciju. Bivši predsjednik Joan Gaspart, koji je vodio klub u vrijeme Figovog transfera, bio je još direktniji, izjavivši da Portugalca smatra jedinim neprijateljem kluba i da ga neće ni pozdraviti.

‼️Barcelona fans know that Luis Figo will be at the stadium tomorrow, and will prepare a loud and hostile reception for him at Montjuïc. 🔥



— @sport pic.twitter.com/GGjxT5zqry — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2025

Da bi se razumjela dubina ove mržnje, potrebno se vratiti u srpanj 2000. godine, kada je Figo, tadašnji kapetan, ikona i ljubimac navijača, počinio, po njihovom mišljenju, neoprostiv grijeh. Za tada rekordna 62 milijuna eura prešao je u redove najljućeg rivala, Real Madrida. To nije bio samo transfer, to je bila izdaja koja je potresla temelje modernog nogometa. Figo nije bio samo igrač; bio je simbol katalonskog ponosa, čovjek koji je s balkona Generalitata uzvikivao "Bijeli, plačite!", rugajući se Realu. Manje od dvije godine kasnije, odjenuo je upravo taj bijeli dres, započevši eru "Galácticosa" i iscrtavši nevidljivi zid između dva kluba koji se nijedan veliki igrač od tada nije usudio prijeći.

Ono što je Figo doživio ove srijede samo je verbalni odjek onoga što je proživio na svom najozloglašenijem povratku na Camp Nou u studenom 2002. godine. Taj "El Clásico" ostao je upamćen kao jedan od najhostilnijih u povijesti, a vrhunac je bio trenutak kada je prema Figu, dok se spremao izvesti korner, s tribina doletjela svinjska glava. Uz nju, na teren su padale boce, upaljači, kovanice i mobiteli, a utakmica je bila prekinuta na 16 minuta.

On this day in 2002, Barcelona fans threw a pig's head at Luis Figo before he took his corner at the Camp Nou 😳



Figo left Barca for Real Madrid two years earlier. pic.twitter.com/j3ZgOQ85dW — B/R Football (@brfootball) November 23, 2021

Taj morbidni čin postao je vječni simbol mržnje navijača Barcelone prema njemu. Četvrt stoljeća kasnije, predmeti su izostali, ali otrovne riječi koje su odzvanjale stadionom jasno su pokazale da je osjećaj izdaje ostao jednako snažan i sirov. Njegov povratak, makar i u odijelu i kravati, samo je ponovno otvorio stare rane, dokazavši da u nogometu postoje grijesi za koje vrijeme ne donosi oprost.