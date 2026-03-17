VIDEO Legenda Brazila najavila dvoboj s Hrvatskom: Neke utakmice su jednostavno drugačije

Najava prijateljskog susreta između Brazila i Hrvatske stigla je u posebnom tonu. Odradio ju je legendarni brazilski nogometaš Ricardo Izecson dos Santos Leite, svima poznat kao Kaká. Utakmica će se odigrati 1. travnja na stadionu Camping World u Orlandu.

Ovaj dvoboj bit će šesti susret dviju reprezentacija. Prvi put su se sastali prije 21 godinu na Poljudu, kada je prijateljska utakmica završila rezultatom 1:1. Na Svjetskom prvenstvu 2006. godine Brazil je slavio minimalno (1:0), dok su 2014. na otvaranju Mundijala u svojoj zemlji pobijedili s 3:1. Brazilci su bili uspješniji i 2018. u pripremnom susretu (2:0), no Hrvatska im se revanširala na Svjetskom prvenstvu u Katru prije četiri godine, kada ih je nakon jedanaesteraca izbacila i izborila polufinale.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Promotivni video koji prati najavu je prilično zanimljivo montiran. Dok Kaká govori, izmjenjuju se prizori poznatih igrača poput Viniciusa Juniora i Luke Modrića, kadrovi s tribina te pogodak koji je upravo Kaká postigao protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj.

- Brazil protiv Hrvatske. Neke utakmice su jednostavno drugačije. Učinimo da se Seleção ponovno osjeća kao kod kuće. Ovo je finalni test uoči Svjetskog prvenstva - poručio je Kaká u najavi utakmice.

Njegovo pojavljivanje u ovoj ulozi ima i dodatnu simboliku. Tijekom karijere osvojio je sve najvažnije trofeje – od Svjetskog prvenstva i Lige prvaka do Zlatne lopte – a posebno je vezan uz Orlando, gdje je i završio igračku karijeru nastupajući za Orlando City SC, čije boje danas brani hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.

Danas je njegova uloga znatno šira od one bivšeg nogometaša. Kao ambasador Fife i počasni predsjednik organizacijskog odbora Orlanda za Svjetsko prvenstvo (GO26), aktivno sudjeluje u promociji nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama te ovim putem poziva navijače na još jedan veliki nogometni spektakl.



