Znate li kako su naši nogometaši postali 'Vatreni'? Nadimak je osmislio poznati Hrvat: 'Sjeo sam i napisao 10 prijedloga'

Dok se Hrvatska priprema za novo izdanje Svjetskog nogometnog prvenstva, navijačka euforija ponovno raste. Milijuni Hrvata uskoro će pratiti nastupe nacionalne vrste, a poznati nadimak "Vatreni" ponovno će odjekivati stadionima, trgovima i domovima diljem zemlje. No malo je poznato kako je nastao naziv koji je tijekom desetljeća postao sinonim za hrvatsku reprezentaciju.

Legendarni nadimak osmislio je samoborski književnik Josip Prudeus, čovjek čije je ime trajno povezano s najvećim uspjesima hrvatskog nogometa. Prudeus je naziv "Vatreni" i službeno zaštitio te je o tome posjedovao poseban certifikat Hrvatskog nogometnog saveza.

Kako je sam objasnio, ideja nije nastala slučajno, već kao rezultat njegova dugogodišnjeg iskustva u marketingu. „Dugi niz godina radio sam u marketingu, napisao sam 100 imena, 200 slogana i oko 800 tekstova za propagandne poruke. Kada mi je došla zamolba da izmislim navijačko ime za hrvatsku reprezentaciju, sjeo sam i napisao 10 prijedloga. Testirao sam ih među ljudima i vidio da su Vatreni najpopularniji“, prisjetio se jednom prilikom Prudeus.

Zagreb: Josip Prudeus Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Osim samog nadimka, osmislio je i slogan te napisao navijačku himnu „11 vatrenih“. „Smislio sam tada i slogan, napisao i navijačku himnu 11 vatrenih, a ponosan sam što je taj izraz ostao tako lijepo prihvaćen u javnosti“, rekao je. Prudeus je za života svjedočio najvećem uspjehu hrvatske reprezentacije – osvajanju srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Dvije godine poslije, 25. siječnja 2020., preminuo je u 78. godini života.