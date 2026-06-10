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KRAJ DOMINACIJE

Cibona senzacionalno svladala Zadar u gostima i osvojila naslov prvaka

Susret Zadra i Cibone u petoj utakmici finala SuperSport Premijer lige
Hrvoje Kostelac
VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 22:35

Cibona je tako preokrenula zaostatak od 2:1 u finalnoj seriji i to nakon što je drugu i treću utakmicu izgubila s kombiniranih 52 poena (- 35 u drugoj, - 17 u trećoj)

Košarkaši Cibone prvaci su Hrvatske za sezonu 2025./26. Vukovi su u majstorici, odlučujućoj petoj utakmici finalne serije bili bolji od branitelja naslova Zadra na njegovom parketu s 82:75 i tako stigli do treće pobjede i naslova pobjednika.

Najbolji kod zagrebačke momčadi bio je Amerikanac Justin Roberson sa 17 ubačaja, 13 je dodao Žan-Mark Šiško (uz pet asistencija), a po 11 su ubacili Jan Palokaj i Renato Seradarušić. Zadranima nije pomoglo ni 27 poena Vladimira Mihailovića koji je bio uvjerljivo prvi strijelac utakmice.

Cibona je tako preokrenula zaostatak od 2:1 u finalnoj seriji i to nakon što je drugu i treću utakmicu izgubila s kombiniranih 52 poena (- 35 u drugoj, - 17 u trećoj). Došli su Vukovi tako do svog 21. naslova prvaka Hrvatske u povijesti, a prvog nakon 2022.

Cibona je u finalnoj utakmici protiv sebe imala devet tisuća navijača Zadra u dvorani Krešimira Ćosića. Treba reći kako su Zadrani bili veliki favoriti uoči početka finalne serije.
Ključne riječi
Naslov prvaka košarka KK Zadar cibona Prvenstvo Hrvatske

Komentara 2

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Avatar Uzdanica hbz
Uzdanica hbz
23:06 10.06.2026.

Ušutkaše ih Cibosi

SI
Sivooki
22:46 10.06.2026.

Jeeeeej!!

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ZAVRŠNICA KOŠARKAŠKE SEZONE

Zadar i Cibona sutra igraju majstoricu za titulu prvaka. Evo gdje gledati utakmicu

Cibona ima 20 naslova prvaka države, a Zadar šest, od kojih su tri osvojena posljednje tri sezone, i to sve pod vodstvom Danijela Jusupa, koji je znalački ustrojio sustav koji će mu u ovoj krhkoj hrvatskoj klupskoj košarci donositi trofeje. I zato se od njega očekuje i ovogodišnji, što mu je, kako čujemo, i kvalifikacijski kada je u pitanju zadržavanje posla

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