Cibona senzacionalno svladala Zadar u gostima i osvojila naslov prvaka

Košarkaši Cibone prvaci su Hrvatske za sezonu 2025./26. Vukovi su u majstorici, odlučujućoj petoj utakmici finalne serije bili bolji od branitelja naslova Zadra na njegovom parketu s 82:75 i tako stigli do treće pobjede i naslova pobjednika.

Najbolji kod zagrebačke momčadi bio je Amerikanac Justin Roberson sa 17 ubačaja, 13 je dodao Žan-Mark Šiško (uz pet asistencija), a po 11 su ubacili Jan Palokaj i Renato Seradarušić. Zadranima nije pomoglo ni 27 poena Vladimira Mihailovića koji je bio uvjerljivo prvi strijelac utakmice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cibona je tako preokrenula zaostatak od 2:1 u finalnoj seriji i to nakon što je drugu i treću utakmicu izgubila s kombiniranih 52 poena (- 35 u drugoj, - 17 u trećoj). Došli su Vukovi tako do svog 21. naslova prvaka Hrvatske u povijesti, a prvog nakon 2022.

Cibona je u finalnoj utakmici protiv sebe imala devet tisuća navijača Zadra u dvorani Krešimira Ćosića. Treba reći kako su Zadrani bili veliki favoriti uoči početka finalne serije.