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NEVOLJE U RAJU

Insajder tvrdi: Engleski klub Jakiroviću ponudio novi ugovor, ali došlo je do problema u pregovorima

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 21:22

Pojavila se informacija kako će mu Englezi nakon toga ponuditi novi ugovor budući da mu sadašnji istječe u ljeto 2027. Uz to, trebao je dobiti i značajnu povišicu u odnosu na 2.4 milijuna eura po sezoni koje zarađuje sada

Hrvatski strateg Sergej Jakirović izveo je malo čudo prošle sezone na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja. Po mišljenju stručnjaka, Tigrovi su imali jednu od najslabijih momčadi u Championshipu, a uz to im je bila zabranjena registracija novih igrača zbog kršenja financijskih pravila. Jakirović je tu momčad odve u doigravanje za ulazak u Premier ligu sa šetog mjesta, a potom je i izborio povratak u Premier ligu.

Pojavila se informacija kako će mu Englezi nakon toga ponuditi novi ugovor budući da mu sadašnji istječe u ljeto 2027. Uz to, trebao je dobiti i značajnu povišicu u odnosu na 2.4 milijuna eura po sezoni koje zarađuje sada. No, najpoznatiji svjetski insajder Fabrizio Romano kako je došlo do problema u pregovorima pa dogovor još nije postignut.

- Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu - objavio je Talijan na društvenim mrežama.

Hull je Jakiroviću obećao i pojačanja kako bi lakše osigurao ostanak u najbogatijoj ligi svijeta. Nije poznato gdje je došlo do zastoja u preogovorima. Jakirović je u prvoj sezoni na klupi Tigrova momčad vodio u 52 utakmice. Pobijedio je u njih 24, a upisao je 11 remija i 17 poraza. 
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problemi pregovori novi ugovor Hull City Sergej Jakirović

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