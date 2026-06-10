Insajder tvrdi: Engleski klub Jakiroviću ponudio novi ugovor, ali došlo je do problema u pregovorima

Hrvatski strateg Sergej Jakirović izveo je malo čudo prošle sezone na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja. Po mišljenju stručnjaka, Tigrovi su imali jednu od najslabijih momčadi u Championshipu, a uz to im je bila zabranjena registracija novih igrača zbog kršenja financijskih pravila. Jakirović je tu momčad odve u doigravanje za ulazak u Premier ligu sa šetog mjesta, a potom je i izborio povratak u Premier ligu.

Pojavila se informacija kako će mu Englezi nakon toga ponuditi novi ugovor budući da mu sadašnji istječe u ljeto 2027. Uz to, trebao je dobiti i značajnu povišicu u odnosu na 2.4 milijuna eura po sezoni koje zarađuje sada. No, najpoznatiji svjetski insajder Fabrizio Romano kako je došlo do problema u pregovorima pa dogovor još nije postignut.

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- Hull City i Sergej Jakirović nastavljaju razgovore o novom ugovoru, no još uvijek nema napretka. Jakirović je trenutačno pod ugovorom koji vrijedi još jednu sezonu - objavio je Talijan na društvenim mrežama.

Hull je Jakiroviću obećao i pojačanja kako bi lakše osigurao ostanak u najbogatijoj ligi svijeta. Nije poznato gdje je došlo do zastoja u preogovorima. Jakirović je u prvoj sezoni na klupi Tigrova momčad vodio u 52 utakmice. Pobijedio je u njih 24, a upisao je 11 remija i 17 poraza.