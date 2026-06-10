Počinje najskuplji Mundijal u povijesti, FIFA okreće milijarde: Evo koliko teži Dalićeva Hrvatska, podaci su nevjerojatni

Svjetsko nogometno prvenstvo koje uskoro počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku ulazi u povijest kao “najveći spektakl nakon Velikog praska”, kako ga opisuje Marco Iaria za La Gazzettu dello Sport. U fokusu su – novac, tržišna vrijednost i globalna moć nogometa. “Dobrodošli na najveći spektakl nakon Velikog praska. Novac i moć, moć i novac”, piše Iaria, opisujući turnir kao spoj sporta i ekonomskog utjecaja bez presedana.

Prema podacima koje navode Football Benchmark i Transfermarkt, ukupna vrijednost 1.248 igrača iz 48 reprezentacija iznosi oko 13 milijardi eura. Samo deset najvrjednijih reprezentacija povećalo je ukupnu vrijednost za milijardu eura u odnosu na 2022. godinu. Turnir je prvi u povijesti s 48 sudionika, a FIFA očekuje rekordne prihode od oko 10 milijardi dolara, dok je 2006. taj iznos bio 2,3 milijarde. Iaria ističe da je riječ o industriji koja “nastavlja rasti bez obzira na krize, pandemije i globalne potrese”, uz sve veći broj sponzora, investitora i globalne publike.

U središtu priče su i nove nogometne zvijezde. Lamine Yamal, 18-godišnji igrač Barcelone, prema Football Benchmarku vrijedi čak 292 milijuna eura, a već ima golemu globalnu publiku – na TikToku ga prati 44 milijuna ljudi. Odmah iza njega je Kylian Mbappé s procijenjenih 221 milijun eura, koji predvodi Francusku – najvrjedniju reprezentaciju turnira s ukupnom vrijednošću od 1,6 milijardi eura, ispred Španjolske (1,5 milijardi).

Analiza pokazuje i sve veću nejednakost u vrijednostima. Pet najvrjednijih reprezentacija – Francuska, Španjolska, Engleska, Njemačka i Portugal – zajedno vrijede oko 6,5 milijardi eura, što je polovica ukupne vrijednosti svih sudionika. Slična koncentracija vidi se i kod igrača: samo pet najvećih zvijezda (Yamal, Mbappé, Haaland, Bellingham i Olise) čini oko 8% ukupne tržišne vrijednosti. Na drugom kraju ljestvice nalaze se reprezentacije poput Jordana i Katara, s vrijednostima od svega 19 milijuna eura. Hrvatska nogometna reprezentacija vrijedi, prema Transfermarktu, oko 390 milijuna eura.

Turnir će generirati i ogroman poslovni učinak. Prihodi od prodaje ulaznica i hospitalityja trebali bi doseći oko 3 milijarde dolara, dok su organizacijski troškovi procijenjeni na 3,8 milijardi, uključujući i nagradni fond za reprezentacije. Prema projekcijama, FIFA bi mogla ostvariti višak od oko 6 milijardi dolara, koji će se dijeliti nacionalnim savezima u idućem ciklusu. Kako zaključuje Iaria, nogometna ekonomija nikada nije bila jača: “Nijedan sportski događaj ne može se mjeriti s financijskim dosegom Svjetskog prvenstva.”