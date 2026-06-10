Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBRAMBENI DIV

Bitka za njemačke Leoparde: Država gubi kontrolu nad proizvodnjom tenkova, ključeve spasa drži nekoliko obitelji

Autor
Danijel Prerad
10.06.2026.
u 23:00

Još jedna točka sporenja između Njemačke i Francuske jest veličina od samo deset milimetara.

Njemačka smatra kritično važnim održati jednak udio u obrambenom divu KNDS-u s Francuskom, ali trenutačni vlasnici nećkaju se prodati dionice koje su državi potrebne kako bi osigurala paritet s Francuskom. KNDS je važna tvrtka za Njemačku, a za sada u njoj 50 posto vlasništva ima Francuska, kroz državnu tvrtku, te njemački privatni investitori.

S političke perspektive, ovaj međunarodno aktivni proizvođač oružja nije bilo koja tvrtka. Njegova njemačka podružnica, KNDS Deutschland – prije poznata kao Krauss Maffei-Wegmann (KMW) – sa sjedištem u Münchenu, proizvodi tenkove poput Leoparda 2 i Boxera. Tvrtka je desetljećima jedan od najvažnijih dobavljača njemačkim oružanim snagama i smatra se ključnom komponentom arhitekture nacionalne sigurnosti.

Ključne riječi
industrija obrana Francuska Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!