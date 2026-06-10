Bitka za njemačke Leoparde: Država gubi kontrolu nad proizvodnjom tenkova, ključeve spasa drži nekoliko obitelji

Njemačka smatra kritično važnim održati jednak udio u obrambenom divu KNDS-u s Francuskom, ali trenutačni vlasnici nećkaju se prodati dionice koje su državi potrebne kako bi osigurala paritet s Francuskom. KNDS je važna tvrtka za Njemačku, a za sada u njoj 50 posto vlasništva ima Francuska, kroz državnu tvrtku, te njemački privatni investitori.



S političke perspektive, ovaj međunarodno aktivni proizvođač oružja nije bilo koja tvrtka. Njegova njemačka podružnica, KNDS Deutschland – prije poznata kao Krauss Maffei-Wegmann (KMW) – sa sjedištem u Münchenu, proizvodi tenkove poput Leoparda 2 i Boxera. Tvrtka je desetljećima jedan od najvažnijih dobavljača njemačkim oružanim snagama i smatra se ključnom komponentom arhitekture nacionalne sigurnosti.