SAD počeo nove udare Iran

Američke oružane snage popkrenule su novi krug napada na ciljeve unutar Irana u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu u četvrtak, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (U.S. Central Command), nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump obećao da će udariti Iran "snažno" kako bi prisilio zemlju da pristane na sporazum prema uvjetima njegove administracije, presnose američki mediji. CENTCOM je na X-u objavio da je pogodio „više ciljeva u Iranu ... kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”.

Američki dužnosnik rekao je za Axios da će sve mete biti u južnom Iranu, a uključuju sustave protuzračne obrane, radare te jedinice za zapovijedanje i kontrolu dronova. Bit će ih navodno stotine, a napad će trajati nekoliko sati.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Najnoviji napadi mogli bi dodatno ugroziti već krhki dvomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana, koji je spriječio većinu velikih napada, ali nije zaustavio dvije zemlje da međusobno razmjenjuju vatru, piše CBS.

U ranijem napadu u srijedu, SAD je pogodio gotovo 20 ciljeva unutar Irana kao odmazdu za obaranje američkog helikoptera Apache u blizini Hormuškog tjesnaca ovog tjedna. Iran je potom lansirao dronove prema nekoliko američkih saveznika u regiji.