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TRump i najavio

SAD počeo nove udare Iran

Foto: Reuters/Pixsell
1/7
Autor
Danijel Prerad
10.06.2026.
u 23:59

CENTCOM je na X-u objavio da je pogodio „više ciljeva u Iranu ... kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”

Američke oružane snage popkrenule su novi krug napada na ciljeve unutar Irana u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu u četvrtak, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (U.S. Central Command), nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump obećao da će udariti Iran "snažno" kako bi prisilio zemlju da pristane na sporazum prema uvjetima njegove administracije, presnose američki mediji. CENTCOM je na X-u objavio da je pogodio „više ciljeva u Iranu ... kao odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”. 

Američki dužnosnik rekao je za Axios da će sve mete biti u južnom Iranu, a uključuju sustave protuzračne obrane, radare te jedinice za zapovijedanje i kontrolu dronova. Bit će ih navodno stotine, a napad će trajati nekoliko sati.

Najnoviji napadi mogli bi dodatno ugroziti već krhki dvomjesečni prekid vatre između SAD-a i Irana, koji je spriječio većinu velikih napada, ali nije zaustavio dvije zemlje da međusobno razmjenjuju vatru, piše CBS.

U ranijem napadu u srijedu, SAD je pogodio gotovo 20 ciljeva unutar Irana kao odmazdu za obaranje američkog helikoptera Apache u blizini Hormuškog tjesnaca ovog tjedna. Iran je potom lansirao dronove prema nekoliko američkih saveznika u regiji.

Ključne riječi
Donald Trump napad rat na Bliskom istoku

Komentara 6

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ER
Erazmo
00:30 11.06.2026.

Ovo je zabavno kako neki simpatizeri iranskog rezima "pozivaju" amere da idu pjesadijom osvojiti Iran?To je apsurdno i nepotrebno.Ameri trebaju jednostavno unistiti teroristicku infrastrukturu Irana iz zraka i nastaviti blokadu Hormuza.Iranski rezim ce eksplodirati iznutra nakon nekog vremena.

ST
Startrack
00:32 11.06.2026.

Imeni se nesvidja sto se on petlja tamo. Al valjo je zlata u USA dase stane na kraj Somalijcima i ostalim obojenima sto pljackaju dravu kroz lazne djecije vrtice, autizam i staracke centre.

HO
homofobic
00:30 11.06.2026.

Neki primitivni borci i politicari nikako shvatiti da poneki projektil na trgovacke brodove u medunarodnom moru ili bespilotna letjelica (sto je opet nista drugo nego projektil samo na drugaciji pogon. Nacisticki V-2 su mile balisticke rakete s eksplozivnom glavom a V-1 su bili "mlazni" bespilotni "dronovi" onog vremena noseci eksplozivni naboj) na vojne baze na teritoriju susjednih drzava ne predstavljaju rat nego pojedunacni bjedni teroristicki cin drzave nesposobne voditi rat protiv mocnijeg neprijatelja. Danas nije potrebno "Juris drugovi...!" ili faraonov napad dvokolica s konjskom zapregom i strijelcem ili bacacem kopalja iz kolica za osvojiti teritorij i zavrsiti rat. Kada bombardiranje protiv koje se ne mogu vise braniti nedovoljno efikasnom zaostalom sovjetskom ili kineskom kopijom sovjetske protuavionske obrane pocme previse boljeti onaj na adresi isporuke zapadnjackih projektila ce eventualno viknuti: Dosta! Predajem se!

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