Mostarski župnik izazvao reakcije izjavom: 'Laž je da se BiH plasirala na Svjetsko prvenstvo, to nije istina'

Mostarski župnik fra Mario Knezović izazvao je niz reakcija nakon gostovanja u emisiji SUM TV, gdje je osporio vrijednost plasmana nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2026. Bosna i Hercegovina izborila je nastup u Sjevernoj Americi nakon dvanaest godina čekanja. U finalu doigravanja u Zenici svladala je Italiju nakon 1:1 u regularnom dijelu te pobjede 4:1 u raspucavanju jedanaesteraca, čime su Talijani ostali bez plasmana na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo. Na turniru je BiH smještena u skupinu s Kanadom, Švicarskom i Katarom.

Dok je u zemlji vladala euforija, fra Knezović je u emisiji na Televiziji Sveučilišta u Mostaru, koju je vodila Patricia Cindrić, doveo u pitanje sam format natjecanja i kriterije plasmana. “Level kriterija smo smanjili. Dakle, laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svjetsko prvenstvo, nije istina”, rekao je Knezović, koji je povezao širenje turnira s 32 na 48 reprezentacija s, kako je naveo, komercijalnim razlozima. "Kriterij je za Svjetsko prvenstvo 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosjetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam ni ja za koga."

U nastavku je dodao da je raniji format bio “pravi kriterij”, referirajući se na razdoblje kada se na Mundijal plasiralo 32 reprezentacije. U svojoj usporedbi istaknuo je i Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, koje smatra jedinim “pravim” primjerom plasmana. “I ne možemo govoriti da je uspjeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014., kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je plasman, ovo je drugo laž, šarena laža. Sljedeće prvenstvo će, kažu, biti već 64. Znači, kriterij je nikakav”, poručio je. Iz Nogometnog saveza BiH i stožera izbornika Sergeja Barbareza zasad nije bilo službenih reakcija na njegove izjave. Reprezentacija BiH, da podsjetimo, prvenstvo otvara 12. lipnja utakmicom protiv domaćina Kanade na BMO Fieldu u Torontu. U grupnoj fazi igrat će i protiv nogometaša Švicarske i Katara.

Inače, spomenimo i da, prema podacima koje navode Football Benchmark i Transfermarkt, ukupna vrijednost 1.248 igrača iz 48 reprezentacija iznosi oko 13 milijardi eura. Samo deset najvrjednijih reprezentacija povećalo je ukupnu vrijednost za milijardu eura u odnosu na 2022. godinu. Pet najvrjednijih reprezentacija – Francuska, Španjolska, Engleska, Njemačka i Portugal – zajedno vrijede oko 6,5 milijardi eura, što je polovica ukupne vrijednosti svih sudionika. Slična koncentracija vidi se i kod igrača: samo pet najvećih zvijezda (Yamal, Mbappé, Haaland, Bellingham i Olise) čini oko 8% ukupne tržišne vrijednosti. Na drugom kraju ljestvice nalaze se reprezentacije poput Jordana i Katara, s vrijednostima od svega 19 milijuna eura. Hrvatska nogometna reprezentacija vrijedi, prema Transfermarktu, oko 390 milijuna eura. Reprezentacija Bosne i Hercegovine vrijedi oko 151 milijun eura.