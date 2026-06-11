VIDEO Hrvatska po prvi puta istrčala na travnjak u SAD-u: Pogledajte kako se vatreni spremaju za Englesku

Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć oko 23 sata po hrvatskom vremenu, a 18 po lokalnom stigla je u svoju bazu za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Odradili su tada kraći i lakši trening, a danas će po prvi puta trenirati punim intenzitetom na terenima Episkopalne srednje škole u Alexandriji.

Prva utakmica na Mundijalu udaljena je još sedam dana, Hrvatska će protiv Engleske zaigrati 17. lipnja u Dallasu. Zasigurno će fokus na treninzima biti na toj utakmici, a tek trebamo vijdeti koja iznenađenja izbornik Zlatko Dalić sprema za kolegu Thomasa Tuchela. Ranije su na konferenciji za medije Igor Matanović i Kristijan Jakić istaknuli kako očekuju iznimno motiviranu i jaku Englesku.

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Treba dodati i kako će Hrvatska nakon grupne faze napustiti kamp u Alexandriji, naravno ako prođe u skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom. U tom će slučaju mijenjati baze ovisno o gradu domaćinu svake sljedeće runde u kojoj će igrati.