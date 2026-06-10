Samo dan nakon što je napustio Zrinjski Štimac pronašao novi posao: 'Prihvatio sam dobru ponudu'

Bivši hrvatski izbornik i reprezentativac jučer je napustio klupu mostarskog Zrinjskog. Na razgovoru s čelnicima 'Plemića' nije dogovorio nastavak suradnje, nakon samo jedne sezone, pa će morati potražiti novi angažman, a Zrinjski novog trenera. Čini se kako Štimac neće dugo čekati novi angažman, odnosno već ga je našao.

Portal Hercegovka piše kako je 58-godišnji stručnjak već otišao u Indiju, zemlju u kojoj je obnašao funkciju izbornika od 2019. do 2024.

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- Prihvatio sam još prošlog tjedna dobru ponudu da komentiram Svjetsko prvenstvo za njihovu veliku TV kuću, sada idemo to odraditi, o ostalim ponudama nekom drugom prigodom - rekao im je Štimac.

On je na klupi Zrinjskog odradio 57 utakmice te slavio u njih 31, remizirao u 14 i izgubio u 12. Osvojio je Kup Bosne i Hercegovine te je s klubom došao do playoff runde u Konferencijskoj ligi gdje je bolji bio kasniji prvak Crystal Palace. Presudio mu je loš rezultat u prvenstvu gdje su završili drugi s 15 bodova manje od prvaka Borca iz Banja Luke. Na klupi Plemića trebao bi ga naslijediti Simon Rožman.