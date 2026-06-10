Skandal uoči SP-a: U prijenosu treninga snimljene uvredljive poruke prema kapetanu reprezentacije, mislili da je mikrofon isključen

Južnokorejsku nogometnu reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine potresla je neočekivana kontroverza nakon što su tijekom javnog treninga u Meksiku snimljeni neprimjereni komentari upućeni kapetanu reprezentacije Sonu Heung-minu i njegovim suigračima.

Sporna snimka pojavila se na društvenim mrežama 9. lipnja, a prikazuje dio treninga južnokorejske reprezentacije održanog 7. lipnja u trening-centru Chivas Valle Verde u Guadalajari. Video je prvotno bio objavljen na YouTube kanalu televizijske kuće JTBC. Na snimci se vidi kako se igrači zagrijavaju trčanjem, a u pozadini se mogu čuti muškarci koji komentiraju ponašanje kapetana reprezentacije, bivše zvijezde Tottenhama Sona Heung-mina. „Trčiš li kao zapovjednik voda samo zato što si kapetan?“, čuje se jedan od komentara. Drugi muškarac potom dodaje kako Son „trči kao da je u vojsci“.

South Korean reporters forgot to turn off their microphone and were recorded criticizing Son Heung-min for skipping military service.



In reality, Son and the whole squad were exempted after winning gold at the 2018 Asian Games.pic.twitter.com/Mm8hSYDqnP — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 9, 2026

Kontroverza je dodatno eskalirala nakon što su se čuli i komentari usmjereni prema reprezentativcima koji uključuju psovke i omalovažavanje zbog činjenice da neki od njih nisu služili vojni rok. „Ovi momci nisu ni bili u vojsci“, rekao je jedan od muškaraca, uz korištenje pogrdnih izraza i psovki. Prema navodima korejskih medija, jedna žena koja se nalazila u blizini pokušala je upozoriti sudionike razgovora da bi njihove riječi mogle završiti na snimci, no razgovor se nastavio.

Nakon što se video počeo širiti internetom, dio javnosti posumnjao je da bi osobe koje su izrekle sporne komentare mogle biti među novinarima koji su pratili trening. Brojni korisnici društvenih mreža ocijenili su kako su takve izjave neprimjerene, osobito kada su usmjerene prema reprezentativcima koji predstavljaju svoju zemlju na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

Kako je rasla pozornost javnosti, JTBC je originalnu snimku učinio nedostupnom te je naknadno objavio novu verziju u kojoj je sporni dio zvuka utišan. Televizijska kuća objasnila je da korištena kamera zbog svojih tehničkih karakteristika vrlo jasno snima okolne zvukove. „Trening je bio otvoren za javnost pa se na lokaciji nalazio velik broj ljudi i zabilježeni su različiti glasovi nepoznatih osoba kao pozadinska buka“, priopćio je JTBC. Dodali su kako problematični komentari nisu bili primijećeni tijekom snimanja, već tek nakon reakcija gledatelja. „Za problem smo doznali naknadno putem komentara te smo sporni dio zvuka utišali“, naveli su. Identitet osoba koje su izrekle sporne komentare zasad nije poznat.