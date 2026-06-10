Liječnik (100) otkriva dvije najgore namirnice iz vašeg hladnjaka: 'Vidio sam previše raka, izbacite ih odmah!'

Kad osoba doživi stotu godinu, a i dalje aktivno sudjeluje u javnom životu, piše i priprema vlastite obroke, neizbježno se postavlja pitanje - u čemu je tajna? Ako je ta osoba uz to i liječnik s bogatim iskustvom, njegovi savjeti dobivaju dodatnu težinu. Dr. Mihail Pautov, cijenjeni rumunjski stručnjak, svoju filozofiju dugovječnosti sažima u jednostavnoj, ali moćnoj rečenici: "Doživio sam stotu jer sam svakog dana razmišljao o tome čime ću nahraniti svoje tijelo. Zdravlje nije genetska lutrija, nego zbroj malih odluka." Upravo su dvije takve odluke, donesene nakon 40. godine života, postale temelj njegovog pristupa zdravlju, a tiču se potpunog izbacivanja prerađenog mesa i bijelog šećera. Prema njegovim riječima, srce i krvne žile nakon četvrtog desetljeća zahtijevaju posebnu pažnju jer prvi trpe posljedice stresa i promjena vezanih uz starenje, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prva namirnica koju dr. Pautov naziva "saboterom iz hladnjaka" jest prerađeno meso. "Kobasice, hrenovke, salame i industrijski proizvedena slanina - prekrižite ih!", odlučan je liječnik. Njegov se stav temelji na čvrstim znanstvenim dokazima. Još 2015. godine, Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je prerađeno meso kao kancerogen skupine 1, svrstavajući ga u istu opasnu kategoriju kao i duhan. Problem leži u načinu proizvodnje: procesi poput dimljenja te dodavanje konzervansa i nitrita u tijelu stvaraju tvari koje izravno oštećuju stanice. Novija istraživanja potvrđuju ovu opasnost, povezujući čak i male dnevne količine s povećanim rizikom od raka debelog crijeva, želuca i gušterače. "Općenito, ja nisam protiv mesa", pojašnjava dr. Pautov, "ali ako govorimo o proizvodu koji se ne kvari mjesecima i ima teksturu nalik plastici, to nije hrana, to je kemijski eksperiment."

Druga stavka na njegovoj "crnoj listi" je bijeli šećer, koji opisuje kao "slatkog bombardera obrambenog sustava". Iako šećer sam po sebi nije neprijatelj ako se konzumira umjereno i u nerafiniranom obliku, rafinirani bijeli šećer u slatkišima, sokovima i prerađenoj hrani postaje gorivo za upalne procese u tijelu. Kronična upala, pak, znanstveno je dokazan faktor rizika za razvoj karcinoma. Mehanizam je, objašnjava liječnik, vrlo jednostavan: nagli porast razine glukoze u krvi opterećuje gušteraču, koja proizvodi višak inzulina, a on potiče rast stanica, uključujući i one abnormalne, kancerogene. Šećer, dodaje, izravno slabi imunosni sustav. "Bijele krvne stanice, koje bi se trebale boriti protiv oštećenja stanica, umjesto toga troše energiju na neutraliziranje viška glukoze. To je kao da vojsku šaljete skupljati omote bombona umjesto da brani granice", slikovito je opisao.

Odbacivanje štetnih namirnica samo je jedna strana medalje. Druga, jednako važna, jest odabir onih koje hrane i štite tijelo. Jelovnik dr. Pautova temelji se na cjelovitim namirnicama bogatim nutrijentima. Na njegovom se tanjuru često nalaze riba, jaja, leća i grah. Umjesto odrezaka s roštilja, koji također mogu sadržavati kancerogene spojeve nastale pečenjem na visokim temperaturama, njegov je izbor pečena piletina sa začinskim biljem. Slatku potrebu zadovoljava voćem, manjim količinama meda, a ponekad si priušti i namaz od datulja. Njegova su preporuka i povrće kuhano na pari, koje zadržava najviše hranjivih tvari, krepke juhe i zeleni čaj. U svoju je prehranu uključio i koenzim Q10 za podršku staničnom metabolizmu, ali strogo upozorava da se nikakvi dodaci prehrani ne smiju uzimati bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Filozofija dr. Pautova nadilazi puko produljenje životnog vijeka; naglasak je na "zdravospanu", odnosno godinama proživljenim u dobrom zdravlju, bez kroničnih bolesti. Njegov angažman kao medicinskog edukatora na raznim događanjima posvećenim dugovječnosti i zdravom načinu života pokazuje da je cilj osnažiti ljude da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem. Umjesto traganja za čudotvornim lijekom, on zagovara povratak osnovama: svjesnoj i uravnoteženoj prehrani. Imunosni sustav, ističe, treba pravilno hraniti, osobito nakon pedesete godine, a za to su ključni vitamini i minerali iz prirodnih izvora. Njegov pristup nije radikalan, već racionalan i utemeljen na znanosti i desetljećima liječničkog iskustva. Svoju poruku zaključuje riječima koje odzvanjaju posebnom težinom: "Vidio sam dovoljno slučajeva raka za nekoliko života..."