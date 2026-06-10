Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Diletta Leotta

FOTO Najatraktivnija novinarka zapanjila u bikiniju na luksuznoj jahti: Pokazala savršenu figuru samo tjednima nakon poroda

Diletta Leotta
Foto: Instagram
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
10.06.2026.
u 17:30

Poznata sportska voditeljica pobjegla je iz Milana u luksuznu vilu u gradiću Salò na jezeru Garda, a u opuštanju su joj se pridružile pjevačica Elodie i njezina nova djevojka Franceska

Ljetni odmor poznate sportske voditeljice Dilette Leotte odvija se u punom sjaju. Nakon rođenja sina Leonarda zvijezda DAZN-a spakirala je kofere i preselila u luksuznu vilu u gradiću Salò na jezeru Garda, gdje provodi prve ljetne dane kao “mama dvoje djece”. Vrijeme provodi u krugu obitelji – sa suprugom Lorisom Kariusom te djecom Arijom i Leonardom – i pritom uživa u opuštenoj atmosferi, piše talijanski medij.

Nakon nekoliko tjedana provedenih u intimi obiteljskog kruga, Diletta i Loris otvorili su vrata svog raskošnog ljetnog doma i prvim bliskim prijateljima. Na jezeru su im se pridružile Dilettina nerazdvojna prijateljica, poznata talijanska pjevačica Elodie. Diletta je na društvenim mrežama objavila niz fotografija i tako pratiteljima otkrila kako provode dane. Prva fotografija u nizu prikazuje upravo Dilettu i njezinu najbolju prijateljicu Elodie kako se grle na pramcu broda (vjerojatno jahte). Voditeljica je pritom zapanjila društvene mreže u plavom, a pjevačica u crnom bikiniju.

Hvale se dalje trenucima kupanja u infinity bazenu luksuzne vile s djecom, ali i zajedničkim poziranjem s Lorisom Kariusomuz romantičan zalazak sunca nad jezerom. Fotografije ujedno otkrivaju i komadić njihove svakodnevice u povijesnoj jezgri gradića Salò. Dok Elodie gura kolica s malenom Ariom, Diletta hoda uz nju i drži je za ruku, a među zabilježenim trenucima našli su se i obični obiteljski rituali poput odlazaka na sladoled, vožnje na vrtuljku pa čak i skoka do supermarketa.

Da podsjetimo, Diletta Leotta je megapopularna talijanska sportska novinarka i TV voditeljica, najpoznatija po angažmanu na platformi DAZN gdje vodi emisije posvećene utakmicama talijanske Serie A. Zbog svog atraktivnog izgleda i šarma stekla je status jedne od najpoznatijih sportskih medijskih ličnosti u Europi. U braku je s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom, bivšim golmanom Liverpoola i Newcastlea. Par je zajedno od 2022. godine, imaju kćer Ariju i sina Leonarda, a vjenčali su se u lipnju 2024. godine na talijanskom otoku Vulcano.

FOTO Lidija Bačić opet provocira. Pokazala bujne grudi i dekolte pa poručila: 'Gledajte me u oči'
Diletta Leotta
1/49
Ključne riječi
Diletta Leotta

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
18:06 10.06.2026.

Ljepota je prolazna. Jako prolazna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!