FOTO Najatraktivnija novinarka zapanjila u bikiniju na luksuznoj jahti: Pokazala savršenu figuru samo tjednima nakon poroda

Ljetni odmor poznate sportske voditeljice Dilette Leotte odvija se u punom sjaju. Nakon rođenja sina Leonarda zvijezda DAZN-a spakirala je kofere i preselila u luksuznu vilu u gradiću Salò na jezeru Garda, gdje provodi prve ljetne dane kao “mama dvoje djece”. Vrijeme provodi u krugu obitelji – sa suprugom Lorisom Kariusom te djecom Arijom i Leonardom – i pritom uživa u opuštenoj atmosferi, piše talijanski medij.

Nakon nekoliko tjedana provedenih u intimi obiteljskog kruga, Diletta i Loris otvorili su vrata svog raskošnog ljetnog doma i prvim bliskim prijateljima. Na jezeru su im se pridružile Dilettina nerazdvojna prijateljica, poznata talijanska pjevačica Elodie. Diletta je na društvenim mrežama objavila niz fotografija i tako pratiteljima otkrila kako provode dane. Prva fotografija u nizu prikazuje upravo Dilettu i njezinu najbolju prijateljicu Elodie kako se grle na pramcu broda (vjerojatno jahte). Voditeljica je pritom zapanjila društvene mreže u plavom, a pjevačica u crnom bikiniju.

Hvale se dalje trenucima kupanja u infinity bazenu luksuzne vile s djecom, ali i zajedničkim poziranjem s Lorisom Kariusomuz romantičan zalazak sunca nad jezerom. Fotografije ujedno otkrivaju i komadić njihove svakodnevice u povijesnoj jezgri gradića Salò. Dok Elodie gura kolica s malenom Ariom, Diletta hoda uz nju i drži je za ruku, a među zabilježenim trenucima našli su se i obični obiteljski rituali poput odlazaka na sladoled, vožnje na vrtuljku pa čak i skoka do supermarketa.

Da podsjetimo, Diletta Leotta je megapopularna talijanska sportska novinarka i TV voditeljica, najpoznatija po angažmanu na platformi DAZN gdje vodi emisije posvećene utakmicama talijanske Serie A. Zbog svog atraktivnog izgleda i šarma stekla je status jedne od najpoznatijih sportskih medijskih ličnosti u Europi. U braku je s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom, bivšim golmanom Liverpoola i Newcastlea. Par je zajedno od 2022. godine, imaju kćer Ariju i sina Leonarda, a vjenčali su se u lipnju 2024. godine na talijanskom otoku Vulcano.