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NOVA PRAVILA ZA MIGRANTE

Od petka u EU nova pravila o migracijama i azilu: Dvije velike novosti, Hrvatska dobiva detencijski centar

Autor
Tomislav Krasnec
10.06.2026.
u 20:46

Europski pakt o migracijama i azilu od 12. lipnja uvodi brže postupke obrade zahtjeva, stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila i obvezni mehanizam solidarnosti među državama članicama

Velika reforma europske politike migracija i azila, dogovorena među državama članicama u Vijeću EU u travnju 2024., nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja stupa na snagu u petak, 12. lipnja, a Hrvatska se za nova pravila dobro pripremila, barem sudeći prema posljednjem implementacijskom izvješću Europske komisije i razgovorima s upućenim sugovornicima u Upravi za granice Ministarstva unutarnjih poslova RH. – S novim pravilima imamo veću kontrolu nad time tko može doći u EU, tko može ostati, a tko treba otići. To je ono što građani očekuju i to je ono što mi ispunjavamo – izjavio je nedavno Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnja pitanja i migracije, nakon što je postignut dogovor i o posljednjem od ukupno 10 zakonskih propisa koji čine Pakt o migracijama i azilu. Taj posljednji tiče se uvođenja snažnijih, strožih pravila o povratku tražitelja azila čiji su zahtjevi odbijeni.

Ključne riječi
Hrvatska Europa azil migranti

Komentara 10

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OS
Ostrež
20:18 10.06.2026.

Tjeraj to u aziju

CA
cavecanem
20:39 10.06.2026.

Ajde kad već nismo dobili središte Carine EU, bar ćemo dobiti detencijaki centar.

Avatar juma
juma
21:03 10.06.2026.

Jedina stvarna reforma bi bila potpuno ukidanje prava na azil, upravo zbog njegove zloporabe. Sve drugo je pričam ti priču.

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