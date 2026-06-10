Od petka u EU nova pravila o migracijama i azilu: Dvije velike novosti, Hrvatska dobiva detencijski centar

Velika reforma europske politike migracija i azila, dogovorena među državama članicama u Vijeću EU u travnju 2024., nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja stupa na snagu u petak, 12. lipnja, a Hrvatska se za nova pravila dobro pripremila, barem sudeći prema posljednjem implementacijskom izvješću Europske komisije i razgovorima s upućenim sugovornicima u Upravi za granice Ministarstva unutarnjih poslova RH. – S novim pravilima imamo veću kontrolu nad time tko može doći u EU, tko može ostati, a tko treba otići. To je ono što građani očekuju i to je ono što mi ispunjavamo – izjavio je nedavno Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnja pitanja i migracije, nakon što je postignut dogovor i o posljednjem od ukupno 10 zakonskih propisa koji čine Pakt o migracijama i azilu. Taj posljednji tiče se uvođenja snažnijih, strožih pravila o povratku tražitelja azila čiji su zahtjevi odbijeni.