Velika reforma europske politike migracija i azila, dogovorena među državama članicama u Vijeću EU u travnju 2024., nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja stupa na snagu u petak, 12. lipnja, a Hrvatska se za nova pravila dobro pripremila, barem sudeći prema posljednjem implementacijskom izvješću Europske komisije i razgovorima s upućenim sugovornicima u Upravi za granice Ministarstva unutarnjih poslova RH. – S novim pravilima imamo veću kontrolu nad time tko može doći u EU, tko može ostati, a tko treba otići. To je ono što građani očekuju i to je ono što mi ispunjavamo – izjavio je nedavno Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnja pitanja i migracije, nakon što je postignut dogovor i o posljednjem od ukupno 10 zakonskih propisa koji čine Pakt o migracijama i azilu. Taj posljednji tiče se uvođenja snažnijih, strožih pravila o povratku tražitelja azila čiji su zahtjevi odbijeni.
Od petka u EU nova pravila o migracijama i azilu: Dvije velike novosti, Hrvatska dobiva detencijski centar
Europski pakt o migracijama i azilu od 12. lipnja uvodi brže postupke obrade zahtjeva, stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila i obvezni mehanizam solidarnosti među državama članicama
Komentara 10
Ajde kad već nismo dobili središte Carine EU, bar ćemo dobiti detencijaki centar.
Jedina stvarna reforma bi bila potpuno ukidanje prava na azil, upravo zbog njegove zloporabe. Sve drugo je pričam ti priču.
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