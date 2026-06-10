VIDEO Nevrijeme iz Slovenije stiglo u Hrvatsku, tuča pogodila Međimurje

Nestabilno vrijeme koje je tijekom večeri zahvatilo Sloveniju stiglo je i u Hrvatsku. Prvi ozbiljniji udar nevremena zabilježen je u Međimurju, gdje je u selu Robadje pala tuča. Nevrijeme je zahvatilo i gornje Međimurje, stižu dojave iz općina Štrigova i Sveti Martin na Muri. Prema riječima čitateljice, nevremenu nije prethodila kiša.- Tuča je počela padati iznenada. Nevrijeme je stiglo iz smjera Slovenije- kazala je.

Dolazak olujnog sustava bio je najavljen još tijekom dana. Radarske snimke pokazivale su približavanje snažnih grmljavinskih oblaka iz Slovenije prema sjeveru Hrvatske, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenja za više regija. Za zagrebačku i osječku regiju na snazi su upozorenja zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena, lokalne tuče i olujnih udara vjetra. Meteorolozi ističu kako je vjerojatnost pojave grmljavinskog nevremena veća od 70 posto. Pod žutim upozorenjem nalaze se i karlovačka, gospićka te riječka regija.

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Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i tijekom četvrtka. Prema prognozi DHMZ-a, u unutrašnjosti se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i čestim pljuskovima praćenima grmljavinom, a ponegdje su moguća i izraženija nevremena. Uz to se očekuje osjetan pad temperature zraka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tijekom četvrtka mjestimice i jak. Na Jadranu se također očekuje promjenjivo vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Prema prognozama meteorologa, stabilizacija vremena trebala bi uslijediti u petak i subotu, kada se očekuje više sunčanih razdoblja te postupan porast temperature zraka. Na sjevernom Jadranu pritom će puhati jaka do olujna bura, dok će u Dalmaciji prevladavati sjeverozapadni vjetar.