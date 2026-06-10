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ALEXANDRIA

VIDEO Zavirili smo u kamp hrvatske reprezentacije: Pogledajte gdje će se vatreni spremati za susret s Engleskom

Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije
Goran Kovacic/PIXSELL
Autori: Edi Džindo, Večernji.hr
10.06.2026.
u 21:43

Vatreni u Alexandriji odsjedaju u hotelu AKA, a treninge će odrađivati na terenu obližnje Episkopalne srednje škole

Hrvatska nogometna reprezentacija kasno sinoć stigla je u svoj kamp u Alexandriji kraj Washingtona gdje će odsjedati za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, prođu li vatreni grupnu fazu u nokaut fazi selit će se u gradove u kojima će igrati u sljedećim rundama natjecanja i tamo se pripremati za utakmice.

Hrvatska prvu utakmicu na Mundijalu igra 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, nakon toga slijedi utakmica s Panamom u Torontu 24. lipnja, a grupnu fazu zaključit će susretom protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji. Vatreni u Alexandriji odsjedaju u hotelu AKA, a treninge će odrađivati na terenu obližnje Episkopalne srednje škole.

Naš Edi Džindo zavirio je u trening-centar u kojem će se Hrvati pripremati za nadolazeće utakmice. Osim nogometnog terena, vatreni će na raspolaganju imati i atletsku stazu. 

Jasno je kako su izbornik Zlatko Dalić i stručni stožer tražili potpuni mir u pripremnom razdoblju. To će svakako imati u Alexandriji, a očito i na samom terenu budući da je ograđen. Ambijent u kojem će se Hrvatska pripremati svakako nije uobičajen, ali je ono što je stručni stožer tražio i čini se kako su to i dobili. 
Ključne riječi
teren Trening Alexandria hrvatska nogometna reprezentacija SP 2026.

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