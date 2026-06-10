UŽIVO Prvo javljanje reprezentativaca iz Alexandrije: Matanović i Jakić izlaze pred novinare

Hrvatska nogometna reprezentacija kasno sinoć (oko 23:30 sati) po hrvatskom vremenu stigla je u Alexandriju pokraj Washingtona, svoju bazu za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Danas će odraditi svoj prvi trening u kampu na terenima Episkopalne srednje škole.

Vatreni već za tjedan dana (17. lipnja) igraju svoju prvu utakmicu na Mundijalu protiv Engleske u Dallasu. Kako su se hrvatski nogometaši snašli u Alexandriji, kakve dojmove je ostavio doček koji im je sinoć priredilo 50-ak navijača i što možemo očekivati od hrvatske reprezentacije u Sjevernoj Americi otkrit će Kristijan Jakić i Igor Matanović.