UŽIVO Prvo javljanje reprezentativaca iz Alexandrije: Matanović i Jakić izlaze pred novinare

Hrvatska nogometna reprezentacija kasno sinoć (oko 23:30 sati) po hrvatskom vremenu stigla je u Alexandriju pokraj Washingtona, svoju bazu za vrijeme grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Danas će odraditi svoj prvi trening u kampu na terenima Episkopalne srednje škole.
Vatreni već za tjedan dana (17. lipnja) igraju svoju prvu utakmicu na Mundijalu protiv Engleske u Dallasu. Kako su se hrvatski nogometaši snašli u Alexandriji, kakve dojmove je ostavio doček koji im je sinoć priredilo 50-ak navijača i što možemo očekivati od hrvatske reprezentacije u Sjevernoj Americi otkrit će Kristijan Jakić i Igor Matanović.
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