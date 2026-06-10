Gvardiol potpisuje novi ugovor i ostaje među nedodirljivima u Cityju? 'Zadovoljan je životom u klubu i gradu'

Pred Manchester Cityjem je ljeto velikih promjena. Nakon odlaska Pepa Guardiole klub ulazi u novu eru pod vodstvom Enza Maresce, a očekuju se brojne promjene u igračkom kadru. Među imenima koja su privukla posebnu pozornost nalazi se i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.

Iako se donedavno smatrao jednim od nedodirljivih igrača u Cityjevoj svlačionici, interes europskih velikana otvorio je pitanje njegove budućnosti na Etihadu. Prema analizi The Athletica, 24-godišnji hrvatski branič posljednjih je mjeseci razmatrao svoje opcije, dok mu je Manchester City istodobno ponudio novi ugovor. Situaciju je dodatno zakomplicirao interes minhenskog Bayerna, koji već dulje vrijeme traži pojačanja u obrambenoj liniji.

Unatoč tome, najnovije informacije sugeriraju da bi Gvardiol trebao ostati u Manchesteru i prihvatiti novi ugovor. „Najnovije naznake govore da će potpisati novi ugovor i ostati u Manchesteru jer je zadovoljan životom u gradu i u klubu“, navodi The Athletic. U Manchester Cityju ga i dalje smatraju jednim od nositelja buduće momčadi. Iako je klub tijekom posljednjih godinu i pol proveo opsežnu rekonstrukciju sastava, Gvardiol je ostao među igračima oko kojih se planira graditi nova generacija Cityja.

The Athletic navodi kako će dolazak Maresce donijeti nove ideje i promjene u kadru, a ovog ljeta moglo bi doći do većeg broja odlazaka iz kluba. Među igračima čija je budućnost pod znakom pitanja spominju se Nathan Aké, Kalvin Phillips, Jack Grealish, Nico González i Mateo Kovačić, dok se Rúben Dias, Erling Haaland i Joško Gvardiol i dalje smatraju ključnim osloncima momčadi. Kada je riječ o Kovačiću, podsjetimo da mu ugovor sa Cityjem traje do 2027. godine, no The Athletic procjenjuje da bi 32-godišnji veznjak mogao napustiti klub nakon što je zbog dvije operacije gležnja propustio veći dio sezone.