VIDEO Kulenović šokirao, Stojković dokrajčio Osijek, pogledajte golove s Opus Arene

Dinamo je prema svojim željama otvorio novu sezone HNL,a ua derbiju je slavio nad Osijekom na Opus areni s 2:0. Plavi su uglavnom bili bolji, ali pobjedu su im donijeli ljudi s klupe, Kulenović i Stojković svojim pogocima u završnici utakmice. Bilo je dosta doobrih stvari u igri Dinama, ali i trener Mario Kovačević imat će još puno posla ne bi li usavršio igru svoje momčadi jer bilo je i dosta propusta, pa se ima što popravljati u sljedećim danima. Dinamov sastav uglavnom se znao od početka priprema, no posljednje pridošli Škot Scott McKenna odmah je našao svoje mjestu i zaigrao u stoperskom paru s Dominguezom, kao što je u vrhu napada pred svojim donedavnim navijačima krenuo Dion Drena Beljo. Tako je u odnosu na prošlu sezonu u prvih 11 bilo devet novih igrača, od 'starosjedilaca' ostali su samo Nevistić i kapetan Mišić. Osijek je morao mijenjati svoju zamišljenu postavu zbog ozljede Arnela Jakupovića koji je sjajno zabijao u pripremnim utakmicama, a nema ni Matkovića, Mersinaja i Jurišića.

Dinamo je bolje otvrio utakmicu, bar s više psjeda, ali nakon desetak minuta to se promijenilo iako ni domaćini nisu složili pravu priliku. Potom je pet na trenutke bio bolji Dinamo, ali bez prave i konkretne završnice. Prva konkretna prilika dogodila se u 30. minuti, nakon lijepe akcije plavih u prilici je bio Lisica, gađa je suprotni kut, ali nedovoljno precizno. Odmah je još bolju priliku na drugoj strani imao Omerović nakon što je olako izigrana plava obrana, ostao je sam, ali i on je pucao pored vratnice. Tražili su Zagrepčani u 35. minuti jedanaesterac zbog igranja rukom, ali to suci nisu tako vidjeli. U 38. minuti dobru su akciju odigrali plavi, a završila je snažnim udarcem Ljubičića s 20 metara, malo preko vratnice. Uzvratio je Osijek udarcem Živkovića s desne strane, ali pogodio je vanjski dio mreže. Blizu vodstvu bio je Dinamo u 42. minuti, stigao je ubačaj Perez Vinlőfa s lijeve strane na glavu centarfor plavih je dobro tukao, Malenica uspio dirnuti dovoljno da lopta završi u prečki. Pritom je Beljo dobio po glavi i nastavio utakmicu s povezom oko nje. Od prvog smo poluvremena više očekivali, tek se bolje igralo u tih zadnjih 15 minuta, od Dinama nismo vidjeli puno kvalitetnog presinga, a s druge strane u defenzivi su bili dosta propusni.

U nastavku je odmah zaprijetio Dinamo,Valinčić je krasno prošao i gađao suprotni kut, lopta je dirala vratnicu, ali s vanjske strane. Valinčić je bio opasan i minutu kasnije, no zaradio je samo udarac iz kuta jer je Malenica uspio obraniti. Osječani su nakon ubačaja Guedesa mogli do vodstva, no udarac Šopova obranio je Nevistić. Potom se ta obostrana trka malo smirila, da bi udarcem preko vratiju zaprijetio Stojković koji je ušao u igru.

Još jedan igrač s klupe plavih donio je dobre, sjajne stvari za plave, Sandro Kulenvić ušaoje u 72. minuti i već u 78. na ubacivanje Lisice matirao Malenicu za vodstvo plavih. Dinamo je u prednost povećao u 85. minuti,, Valinčić je napravio fenomenalan posao po desnoj strani, namjestio zicer za Stojkovića, koji je silovito zakucao loptu u mrežu pored nemoćnog Malenice.

POGODAK KULENOVIĆA ZA 0:1 POGLEDAJTE OVDJE

POGODAK STOJKOVIĆA ZA 0:2 POGLEDAJTE OVDJE

Zaslužio je Dinamo ovu pobjedu u zanimljivoj utakmici (osim u prvih pola sata), a sad je vidljivo koliko je za plave važno što plavi imaju široku klupu, kad ne ide po želji, trener Kovačević ima ogroman izbor na klupi i to će biti važno i u nastavku sezone. No, start s pobjedom u novu sezonu i to u derbiju u Osijeku velika je stvar za ovaj potpuno novi Dinamo koji je potentan, ali još nije u formi. Što je i razumljivo, obično je tako u tim prvim utakmicama. Osijek je pokazao da ima kvalitetu, nekoliko puta je opasno ugrozio plave, dobar je u tranziciji i u ovom bi prvenstvu morao imati važnu ulogu. Jer, i oni se još slažu, imali su i nekoliko izostanaka pa i oni na ovu utakmicu mogu gledati s umjerenim optimizmom.