VIDEO Kaos na kvalifikacijama za LP: Direktor kluba nokautirao navijača nakon utakmice

Nogometaši Didelanga svladali su Pyunik s 1:0 u 2. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka i tako došli na korak od dvoboja sa Crvenom Zvezdom, no sve je zasjenilo ponašanje domaćih navijača, igrača i službenih osoba.

Domaći navijači utrčali su na teren stadiona u Erevanu nakon što je sudac odsvirao kraj, nezadovoljni igrom momčadi i napravili kaos.

Generalni direktor Pyunika Kim Arakeilan udario je navijača i bacio ga na tlo. Sve je to odmah objavljeno na društvenim mrežama.

Arakeilan je na ovoj poziciji od siječnja 2021. godine, a prije toga je bio sportski direktor i dopredsjednik Taškenta.

FC Pyunik CEO hit pitch invader after the match against Dudelange. 🤷‍♂️#Armenia #UCL pic.twitter.com/cUFLMW6KPB