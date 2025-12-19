Dinamovoj legendi ostvaruje se san: Postaje izbornik reprezentacije i vodit će je u play-offu za SP

Nekadašnji Dinamov kapetan Goce Sedloski (51) imao je uspješnu jesen na klupi skopskog Vardara osvojivši jesenski naslov sjevernomakedonskom prvenstvu – bez poraza! Vardar nakon 16 kola ima 13 pobjeda i tri remija, a i s tim učinkom drugoplasiranoj Strugi bježi samo jedan bod (42-41). Goce je u sad već bogatoj trenerskoj karijeri, uz Vardar - u kojemu je sada drugi put trener, a bio je i sportski direktor – vodio Rigu, Široki Brijeg, Dinamo II, Shkupi, albansku Vllazniju i Rabotnički.

A najnovija vijest glasi: Goce Sedloski u ponedjeljak postaje izbornik reprezentacije Sjeverne Makedonije! To znači da će u ožujku 2026. voditi selekciju u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Danske u Kopenhagenu. Pobijedi li, čeka ga pobjednik susreta Češka – Irska, opet u gostima.

Kakav je Goce trener?, pitali smo sjevernomakedonskog novinara Igora Ivanovskog sa sportskoga portala Sportsport.mk.

- Goce najprije donosi čeličnu disciplinu. Još kao igrač bio je izvanredno fizički pripremljen, a na tome je oduvijek inzistirao i kao trener, tako da su njegovi nogometaš mrzili njegove mukotrpne pripreme. Ali su tijekom sezone uvijek bili zadovoljni, jer su do kraja bili fizički nadmoćni – kaže Ivanovski i dodaje:

- Goce ima dva sna: biti trener Dinama i izbornik Makedonije. Sedloski je doista veliki dinamovac, znam da kad je bio u Širokom Brijegu, a i sada u Vardaru, kad god je mogao, gledao je Dinamove utakmice na televiziji. A sada mu se ostvaruje san da vodi svoju reprezentaciju – dodao je Ivanovski.

Goce Sedloski otac je troje djece. Najmlađi je sin Blagojče (koji je dobio ime po pokojnom Gocinom ocu), talentirani je nogometaš u klubu Park i već je reprezentativac Sjeverne Makedonije U-15, 22-godišnja kćer Andrea rukometna je reprezentativka Sjeverne Makedonije, igračica zagrebačke Lokomotive, a najstarija kćer Tea živi i radi u Švicarskoj. Gocina supruga Danijela je Makedonka iz Prilepa.

Inače, Goce Sedloski iz anonimosti je izašao u ljeto 1996. godine kada ga je tadašnji sportski direktor bijelih Ivan Buljan doveo iz Pobede Prilep u Hajduk. Bilo je to na preporuku velikog hajdukovca iz Skoplja Harija Ujkanovića.

- Prvi izbor Hajduka tada je bio igrač Vardara Igor Saša Nikoloski, no kako je taj posao propao, na Gocu Sedlsokog upozorio me moj prijatelj, bivši sudac Đoko Stojanovski. Kazao mi je: 'Reci ovima u Hajduku da u Pobedi ima odličan igrač za njih'. Buljan je tako, na moju riječ, došao po Gocu u Skoplje i odveo ga u Split. Nije morao proći ni probu, a bio je Hajdukov pun pogodak – kaže Ujkanović.

Zanimljivo, Goce je u Hajduku bio suigrač hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, te još trojice vrsnih trenera: Igora Tudora, Ivana Jurića i Ivana Leke. A karijeru, kaže Ujkanović, nije počeo u Prilepu, nego u – Kruševu. Rodnom mjestu pokojnoga pjevača Toše Proeskog.

- Goce je iz siromašne obitelji, iz mjesta Golemo Konjari, na putu između Prilepa i Kruševa. Prve nogometne korake napravio je u klubu Pitu Guli iz Kruševa, gdje mu je trener bio Kiril Hristovski – dodaje Ujkanović.

Prepričao nam je i kako je Goce u selu Golemo Konjari kao 13-godišnji dječak samo čudom izbjegao tragediju. Zajedno s prijateljem Slobodanom Dimoskim pronašao je zaostalu eksplozivnu napravu iz Drugog svjetskog rata. Ne znajući o čemu se radi, radoznali Goce pohitao je po alat kako bi je pokušali rastaviti, a dok ga nije bilo, nesretni prijatelj aktivirao je bombu, koja je eksplodirala i učinila ga invalidom.

Godinu kasnije, kada je bio učenik osmoga razreda, Gocu je na seoskom putu pokupio automobil kojim je upravljao vozač tadašnjega direktora kompanije Makpetrol, te je dječak, budući nogometaš, završio u bolnici s prijelomom noge. Kao igrač nije imao teških ozljeda, a za Hajduk i Dinamo skupio je ukupno 33 europska nastupa. Među ostalim, za Dinamo je nastupio u utakmici s Manchester Unitedom u Ligi prvaka (1:2), u listopadu 1999. godine. Zamislite, uz Edina Mujčina, tada je bio jedini stranac u Dinamovoj momčadi.