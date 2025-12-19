Sprema se nova krunidba u Hrvatskoj, nezaustavljivi vatreni ruši nestvaran Šukerov rekord!

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić (34) prošloga je vikenda ostvario fantastičan jubilej: odigrao je 300. utakmicu u Bundesligi. Nastupi li u subotu za Hoffenheim protiv Stuttgarta, Kramarić će dostići hrvatskog rekordera po broju nastupa u Bundesligi, legendu Stuttgarta Zvonimira Soldu (301). Andrej Kramarić u ovoj natjecateljskoj sezoni postigao je četiri pogotka za Hoffenheim i dva za reprezentaciju. Ta dva za vatrene pala su protiv Farskih Otoka i Crne Gore, a posljednji za Hoffenheim zabio je 28. listopada u utakmici Njemačkog kupa protiv St. Paulija.

Zašto iznenadni osvrt na Kramarićev učinak? Zato što je Zagrepčanin s ova četiri pogotka dosegnuo brojku od čak 286 pogodaka u seniorskoj karijeri (ne računajući pogotke u raspucavanjima jedanaesteraca): za Dinamo 20, za Lokomotivu 24, za Rijeku 55, za Leicester City 4, za Hoffenheim 147, te za hrvatsku reprezentaciju 36!

Tako se igrač Hoffenheima našao nadomak nevjerojatnog dostignuća – titule najboljeg strijelca u samostalnoj Hrvatskoj! Odnosno, nedostaju mu samo još dva pogotka kako bi dostigao učinak legendarnog topnika Davora Šukera, strijelca ukupno 288 pogodaka: za Osijek 40, za Dinamo 41, za Sevillu 90, za Real Madrid 49, za Arsenal 11, za West Ham 3, za München 1960 8, za Jugoslaviju 1 i za Hrvatsku 45.

Ovdje je važna napomena kako smo u ovoj priči u obzir uzeli samo nogometaše koji su karijere gradili ili okončali u samostalnoj Hrvatskoj, što onda ne uključuje izvanserijskoga strijelca svjetskoga kalibra, Josipa Skoblara, koji je u veličanstvenoj karijeri – u vremenskom razdoblju od sezone 1959./1960. do 1976./1977. - postigao čak 294 pogotka za klubove i reprezentaciju!

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, vratimo se Kramariću. Njemu su sada 34 godine, standardni je hrvatski reprezentativac, izvrsno očuvan, i dalje uživa u nogometu, gladan je izazova, te kao takav može nastupati i zabijati barem još nekoliko sezona. Pod uvjetom da ga zaobiđu teške ozljede. Dakle, čak i brojka od 300 pogodaka za rekord svih rekorda i te kako mu je dostižna. A kad se ona dogodi, onda će Kramarić postaviti standarde koji će budućim topnicima biti doista teško dohvatljivi.

Naravno, Kramarić je sa svime što je postigao već sada jedna od najznačajnijih figura hrvatskog nogometa, premda to još nije potkrijepljeno ni s jednom službenom individualnom nagradom; eto, čak nikada nije bio u najužoj konkurenciji za nogometaša godine u Hrvatskoj.

Inače, Kramarićeva sezona lova na Davora Šukera (čija je profesionalna karijera trajala čak 19 godina) otvorena je još u proljeće 2023. godine, kada je Andrej dosegnuo svoj stoti pogodak u ligama Petice. Danas je na brojci od 131 prvenstvenih pogodaka u Engleskoj i Njemačkoj – 129 u Bundesligi i 2 u Premier ligi – a daleko ispred je već spomenuti i nedostižni Skoblar sa 181 pogotkom u Petici. Šuker naravno još od svoga umirovljenja 2002. godine predvodi i kolonu najboljih strijelaca hrvatske reprezentacije s 45 pogodaka, što – objektivno gledajući – sada izgleda i te kako dostižno za Kramarića. Naravno i za Perišića koji je postigao 37 pogodaka.

Kad smo već kod najboljih hrvatskih strijelaca, još su samo trojica njih probila magičnu brojku od 200 pogodaka u karijeri. Primjerice, točno 200 postigao ih je Mladen Petrić u dresovima šest klubova i hrvatske reprezentacije, za koju je strijelac bio 12 puta. Mario Mandžukić postigao je u karijeri 246 pogodaka, dok je Olićeva statistika u dresovima sedam klubova i u reprezentaciji 250 pogodaka.