Ikona Dinama samo je čudom izbjegla dvije tragedije: Zbog eksplozivne naprave skoro je postao invalid

Goce Sedloski iz anonimosti je izašao u ljeto 1996. godine kada ga je tadašnji sportski direktor bijelih Ivan Buljan doveo iz Pobede Prilep u Hajduk. Bilo je to na preporuku velikog hajdukovca iz Skoplja Harija Ujkanovića.

- Prvi izbor Hajduka tada je bio igrač Vardara Igor Saša Nikoloski, no kako je taj posao propao, na Gocu Sedlsokog upozorio me moj prijatelj, bivši sudac Đoko Stojanovski. Kazao mi je: 'Reci ovima u Hajduku da u Pobedi ima odličan igrač za njih'. Buljan je tako, na moju riječ, došao po Gocu u Skoplje i odveo ga u Split. Nije morao proći ni probu, a bio je Hajdukov pun pogodak – kaže Ujkanović.

Zanimljivo, Goce je u Hajduku bio suigrač hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, te još trojice vrsnih trenera: Igora Tudora, Ivana Jurića i Ivana Leke. A karijeru, kaže Ujkanović, nije počeo u Prilepu, nego u – Kruševu. Rodnom mjestu pokojnoga pjevača Toše Proeskog.

- Goce je iz siromašne obitelji, iz mjesta Golemo Konjari, na putu između Prilepa i Kruševa. Prve nogometne korake napravio je u klubu Pitu Guli iz Kruševa, gdje mu je trener bio Kiril Hristovski – dodaje Ujkanović.

Prepričao nam je i kako je Goce u selu Golemo Konjari kao 13-godišnji dječak samo čudom izbjegao tragediju. Zajedno s prijateljem Slobodanom Dimoskim pronašao je zaostalu eksplozivnu napravu iz Drugog svjetskog rata. Ne znajući o čemu se radi, radoznali Goce pohitao je po alat kako bi je pokušali rastaviti, a dok ga nije bilo, nesretni prijatelj aktivirao je bombu, koja je eksplodirala i učinila ga invalidom.

Godinu kasnije, kada je bio učenik osmoga razreda, Gocu je na seoskom putu pokupio automobil kojim je upravljao vozač tadašnjega direktora kompanije Makpetrol, te je dječak, budući nogometaš, završio u bolnici s prijelomom noge. Kao igrač nije imao teških ozljeda, a za Hajduk i Dinamo skupio je ukupno 33 europska nastupa. Među ostalim, za Dinamo je nastupio u utakmici s Manchester Unitedom u Ligi prvaka (1:2), u listopadu 1999. godine. Zamislite, uz Edina Mujčina, tada je bio jedini stranac u Dinamovoj momčadi.