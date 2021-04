VIDEO Kako izgleda utrka drona i WRC automobila? 'Ostavljao nas je u prašini...'

Svjetsko reli prvenstvo po prvi put u povijesti stiže u Hrvatsku i čini ju 35. državom koja je ugostila takvo natjecanje. Od 22. do 25. travnja, WRC elita uživati će u uskim cestama na kojima prevladva asfalt, vidjet će nevjerojatnu arhitekturu, prirodu i ostale ljepote koje krase Hrvatsku.

WRC vožači u Hrvatskoj su već odradili testne vožnje, a jednu takvu pratila je i Red Bullova snimateljska ekipa.

No, kako snimiti automobili koji juri 190 km/h? Dron pilot, Denis Meglić pronašao je rješenje za praćenje WRC automobila bez da se pomaknuo! Upalio je dron i pratio vožnju Adriena Fourmauxa koji je isprobavao hrvatske staze. Ipak, kako bi ovi povijesni trenuci ostali zabilježeni, u ne baš slavnoj ulozi kamermanke koja stoji metar do ceste po kojoj se vozi strašnim brzinama i snima čovjeka koji ne vidi jer ima dron naočale, našla se Tina Kadoić.

- Višak adrenalina i strah na početku malo je ometao snimanje, ali je kasnije splasnuo i odradili smo super posao. Brzo smo shvatili da imamo doslovno jednu sekundu za snimanje WRC automobila koji kraj nas juri nevjerojatnim brzinama, da ćemo biti blatnjavi od glave do pete i da je lišće u kosi i ustima normalna stvar - izjavila je Tina koja je bila najbliže WRC automobilu i dodala:

- Denisova sreća na licu kad shvati da je odradio vožnju bez da je uništio dron je razlog zašto volim raditi svoj posao!

- Na početku sam mislio da će snimanje WRC automobila dronom biti lako, jer je ipak dron brži u startu i okretniji u zraku. Brzo sam se prevario - rekao je Denis nakon što je odradio jednu od najbržih vožnji ikad.

- Još ne mogu vjerovati da sam dronom pratio svjetski poznatu WRC zvijezdu, Adriena Fourmauxa. Prsti su mi drhtali od adrenalina i nervoze, ali to me nije obeshrabrilo. Brz je, strašno je brz i spretan, a auto mu doslovno leti po zavojima dok on nad njim ima kontrolu. Iako, brz je i dron. Treba mu samo jedna sekunda do ubrzanja od 100 km/h. Unatoč tome, auto je jurio i ostavljao nas u prašini koju je stvorio. Sad znam da moram još trenirati, a ovo je bilo iskustvo za pamćenje - dodao je Denis Meglić koji je dron vozio brzinom do 200 km/h.

Kako izgleda kad se WRC vozač kreće 190 km/h, dron 200 km/h, a dron pilot 0 km/h - pogledajte sami!