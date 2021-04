Nika Fleiss u utrci za gradonačelnicu: Krešo Beljak se posvađao sa svima, a u HDZ se neću učlaniti

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss (36) je kandidatkinja za gradonačelnicu Samobora na lokalnim izborima koji su zakazani za 16. svibnja 2021. Već 12 godina Samobor vodi Krešo Beljak, ali Nika smatra da njezin grad može i zaslužuje bolje. U utrci je kao nezavisni kandidat na listi HDZ-a.

>> Ovdje gledajte razgovor s Nikom Fleiss

Što najviše zamjera dosadašnjem gradonačelniku Krešimiru Beljaku koji je na vlasti već 12 godina?

- Tu bi se našlo više stvari, ali oni su zatvorili sva vrata. Zaboravili su naš Samobor koji im je koristio isključivo kao odskočna daska za njihovu visoku politiku. Ljudima je dosta ove vlasti nakon 12 godina. Mislim da ovaj grad možemo voditi kao tvrtku. Želim ljudima prenijeti poruku da se mnoge stvari mogu riješiti. Gradska vlast je posvađala naš grad s apsolutno svima. Šokiralo me da ljudi koji žive sedam kilometara od centra grada nemaju kanalizaciju. Svi Samoborci moraju imati osnovne uvjete za život. Neki projekti stoje u ladici jer je aktualna gradska vlast potrgala kanale komunikacije. - rekla je Fleiss i dodala:

- Sve što se radi mora biti transparentno jer nas građani plaćaju. Građani moraju moći izmjeriti našu učinkovitost. I to mora biti transparentno kao i zapošljavanje.

Fleiss je nezavisna, ali uz podršku HDZ-a.

- Našli smo se i shvatili da razmišljamo na isti način. To je skupina mladih ljudi i to mi je dalo injekciju u leđa. Ne postoji uvjet da učlanim u stranku niti ću ja to učiniti. Vjerujem da se vlast može voditi kao tvrtka, a ne politički. Promjena je dobrodošla, samo da nije ova opcija koja je sada na vlasti - rekla je Fleiss i dodala:

- Već sam dokazala da imam rezultat u životu. U sportu nisam kupila rezultat i on je vrlo mjerljiv kroz štopericu. Pokazala sam da znam kako doći do rezultata.

Osvrnula se i na bivše skijaške kolegice.

- Ana Jelušić živi u Švicarskoj, postala je majka, ali se ne čujemo tako često zbog načina života. S Janicom se ne vidim, ali se čujemo.

Podsjećamo, na lokalnim izborima bira se predstavnička i izvršna vlast, odnosno vijeća i skupštine te općinski načelnici, gradonačelnici i župani te njihovi zamjenici u 576 jedinica, 20 županija, Gradu Zagrebu koji ima status županije, 127 gradova i 428 općina.

Prijedlozi lista za predstavnička tijela i kandidature za izvršnu vlast moraju u nadležna izborna povjerenstva prispjeti do ponoći, 29. travnja.