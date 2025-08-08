Naši Portali
USRED BIJELA DANA

VIDEO Isplivala šokantna snimka: Svjetska prvakinja mlatila svog dečka, svi su bili u nevjerici

Screenshot TMZ
VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 18:01

Svjetska prvakinja na 100 metara, Sha'Carri Richardson, uhićena je zbog obiteljskog nasilja nakon incidenta s dečkom Christianom Colemanom na aerodromu. Snimka nadzorne kamere otkrila je detalje svađe koja je rezultirala njezinim privođenjem

Svjetska prvakinja na 100 metara i jedna od najvećih zvijezda atletike, Sha’Carri Richardson, uhićena je 27. srpnja na međunarodnom aerodromu Seattle-Tacoma pod optužbom za obiteljsko nasilje. Incident se dogodio nakon burne svađe s njezinim dečkom, također vrhunskim sprinterom Christianom Colemanom. Prema policijskom izvješću, Richardson (25) je privedena zbog napada četvrtog stupnja te je provedela gotovo 19 sati u pritvoru u ustanovi SCORE u Des Moinesu u Washingtonu, prije nego što je puštena sljedećeg dana. Uhićenje je uslijedilo nakon što je osoblje osiguranja zračne luke prijavilo remećenje reda i mira, a policija pregledala snimke nadzornih kamera.

Videozapis incidenta, koji je ekskluzivno objavio TMZ, prikazuje uznemirujuće trenutke svađe ovog para. Na snimci se vidi kako Richardson ljutito prilazi Colemanu, grubo mu otima ruksak s ramena te mu se unosi u lice, sprječavajući ga da prođe. Dok Coleman pokušava mirno otići, Richardson ga sustiže i snažno gura u zid. Nakon što se on ponovno pokušao udaljiti, ona ga je još jednom silovito odgurnula iza stupa. Kulminacija svađe dogodila se u blizini kontrolne točke osiguranja, gdje je Richardson, kako se čini, bacila predmet prema njemu, za koji se kasnije ispostavilo da su vjerojatno bile njezine slušalice. Prema policijskom izvješću, Richardson je tvrdila da je svađa bila samo verbalna i da je započela jer joj je Coleman uzeo slušalice.

Unatoč video dokazima i odluci policije da je uhiti na temelju viđenog, Christian Coleman stao je u obranu svoje djevojke. Odbio je podnijeti prijavu i sudjelovati u daljnjoj istrazi, izjavivši policiji kako "odbija biti žrtva". Kasnije je novinarima rekao kako smatra da Richardson nije trebala biti uhićena. "Mislim da je to bila nezgodna situacija sa svih strana. Ljudi imaju emocije i slične stvari. Ona ima na čemu raditi, naravno. Ali imam i ja, imate i vi, svi imamo", izjavio je Coleman, dodavši kako mrzi negativan narativ koji se stvorio oko incidenta te da je on osoba koja vjeruje u pružanje milosti i ljubavi.

Službene reakcije na incident bile su vrlo suzdržane. Američka atletska federacija (USA Track & Field) kratko je poručila da je "svjesna izvješća, ali da neće komentirati slučaj", dok agent kontroverzne sprinterice nije odgovorio na upite medija. Sama Richardson još se nije javno oglasila o uhićenju. Zanimljivo je da je samo nekoliko dana nakon puštanja iz pritvora nastupila u kvalifikacijama na 100 metara na američkom prvenstvu u Eugeneu, pokazavši iznimnu mentalnu snagu.
