Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATENSKI KLASIK

Panathinaikos slavio u najvećem grčkom derbiju, Jedvaj nastupio, Jagušić ostao na klupi

GRE, UEFA EL, Panathinaikos vs Villarreal CF
EXPA/ Focus Images/ Yannis Halas
VL
Autor
Hina
08.02.2026.
u 23:15

Pogodak odluke zabio je Vicente Taborda u sedmoj minuti. Gosti su suparničku mrežu zatresli i u drugoj minuti nadoknade, ali je gol Pavlosa Pantelidisa poništen zbog zaleđa. Olympiacos je tijekom susreta imao posjed, pritiskao je za izjednačenje, ali bez pravih prilika

U najvećem derbiju grčkog nogometa Panathinaikos je u Pireju pobijedio Olympiakos sa 1-0, a za goste je nastupio Tin Jedvaj, dok je Adriano Jagušić ostao na klupi. Utakmica je odigrana pred rasprodanim tribinama Karaiskakis stadiona (33.296), a sudio je Belgijanac Eric Lambrechts.

Pogodak odluke zabio je Vicente Taborda u sedmoj minuti. Gosti su suparničku mrežu zatresli i u drugoj minuti nadoknade, ali je gol Pavlosa Pantelidisa poništen zbog zaleđa. Olympiacos je tijekom susreta imao posjed, pritiskao je za izjednačenje, ali bez pravih prilika.

Za Pao je nastupio Tin Jedvaj, dok je Adriano Jagušić konkurirao za gostujući sastav, ali ga Rafael Benitez nije uveo u igru. Mladi hrvatski nogometaš je u subotu odradio prvi trening sa "zelenima", a već dan kasnije je imao priliku osjetiti atmosferu najvećeg grčkog derbija.

U nedjelju je odigran i solunski derbi, okršaj Arisa i PAOK, a na koncu nije bilo golova.

PAOK je bio bliži pobjedi, imao je nekoliko odličnih prilika, ali nije uspio "probiti" Georgiosa Athanasiadisa. Dejan Lovren je odigrao cijeli susret za goste, dok je Luka Ivanušec izvan stroja zbog ozljede.

AEK je na gostovanju bio uvjerljiv protiv Panserraikosa slavivši sa 4-0, međutim atenski sastav je tri gola zabio u posljednjim minutama susreta.

Strijelci su bili Barnabas Varga (55, 90+5), Razvan Marin (89-11m) i Marko Grujić (90+1). Domagoj Vida je igrao cijeli susret za goste.

AEK vodi na ljestvici sa 48 bodova, Olympiakos ima 46, a PAOK 45 bodova. Panathinaikos je peti sa 32 boda.
Ključne riječi
nogomet Olympiacos Panathinaikos

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!