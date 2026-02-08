Panathinaikos slavio u najvećem grčkom derbiju, Jedvaj nastupio, Jagušić ostao na klupi

U najvećem derbiju grčkog nogometa Panathinaikos je u Pireju pobijedio Olympiakos sa 1-0, a za goste je nastupio Tin Jedvaj, dok je Adriano Jagušić ostao na klupi. Utakmica je odigrana pred rasprodanim tribinama Karaiskakis stadiona (33.296), a sudio je Belgijanac Eric Lambrechts.

Pogodak odluke zabio je Vicente Taborda u sedmoj minuti. Gosti su suparničku mrežu zatresli i u drugoj minuti nadoknade, ali je gol Pavlosa Pantelidisa poništen zbog zaleđa. Olympiacos je tijekom susreta imao posjed, pritiskao je za izjednačenje, ali bez pravih prilika.

Za Pao je nastupio Tin Jedvaj, dok je Adriano Jagušić konkurirao za gostujući sastav, ali ga Rafael Benitez nije uveo u igru. Mladi hrvatski nogometaš je u subotu odradio prvi trening sa "zelenima", a već dan kasnije je imao priliku osjetiti atmosferu najvećeg grčkog derbija.

U nedjelju je odigran i solunski derbi, okršaj Arisa i PAOK, a na koncu nije bilo golova.

PAOK je bio bliži pobjedi, imao je nekoliko odličnih prilika, ali nije uspio "probiti" Georgiosa Athanasiadisa. Dejan Lovren je odigrao cijeli susret za goste, dok je Luka Ivanušec izvan stroja zbog ozljede.

AEK je na gostovanju bio uvjerljiv protiv Panserraikosa slavivši sa 4-0, međutim atenski sastav je tri gola zabio u posljednjim minutama susreta.

Strijelci su bili Barnabas Varga (55, 90+5), Razvan Marin (89-11m) i Marko Grujić (90+1). Domagoj Vida je igrao cijeli susret za goste.

AEK vodi na ljestvici sa 48 bodova, Olympiakos ima 46, a PAOK 45 bodova. Panathinaikos je peti sa 32 boda.