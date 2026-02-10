Naplata parkiranja u cijelom Zagrebu? Tomašević: 'Slušamo želje i radimo analizu'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici održali su još jednu redovnu tjednu konferenciju za novinare. Glavna tema ovog puta bila je predstavljanje nove centralne gradske stranice dječjih vrtića Grada Zagreba. Konferencija se, prigodno, održala u novom vrtiću u Svetoj Klari, otvorenom ove jeseni. Nakon predstavljanja aplikacija, graonačelnik i suradnici odgovarali na novinarska pitanja.

Grad Zagreb nije nadležan za nedavni prekid grijanja koji je pogodio velik dio grada, poručio je gradonačelnik, istaknuvši da je gradska uprava bila u kontaktu s HEP-om tijekom nedjelje. "Vrlo je problematična situacija da usred zime pola grada ili gotovo pola grada ostane bez grijanja. Drago mi je da ste spomenuli da se ne radi o nadležnosti Grada, jer sam vidio da su se na društvenim mrežama ponovno širile kritike na račun Grada, iako Grad s time nema nikakve veze. Čudno mi je kako je lokalni HDZ šutio, a da se radi o gradskom poduzeću...“, rekao je.

Komentirao je i pojavu nacističkih grafita u Španskom gaju, istaknuvši da će biti uklonjeni u najkraćem roku. "Stalno uklanjamo grafite s uvredljivim ili protuustavnim sadržajem, što ovo sigurno jest. Godišnje se izda stotinjak naloga za uklanjanje takvih neprimjerenih sadržaja i ovi će grafiti biti uklonjeni u najkraćem roku“, poručio je.

Govoreći o mogućem širenju naplate parkiranja u Novom Zagrebu, podsjetio je da je nakon uvođenja blokovskog parkiranja najavljena analiza daljnjih promjena. "Za proširenje naplate parkiranja niz je inicijativa, ali osim želja mjesnih odbora, koje slušamo, napravit ćemo analizu koja će pokazati ciljeve koje želimo postići s proširenjem naplate", rekao je.

Na pitanje o odlasku ministra Marina Piletića kazao je da je takva odluka trebala biti donesena ranije. "S obzirom na niz problema u tom sustavu i niz pogrešnih odluka, apsolutno smatram da je to trebalo napraviti ranije. Zašto nije, to je na Vladi i HDZ-u“, rekao je.

Na pitanje o padu prodaje stanova i kretanju tržišta nekretnina u Zagrebu, gradonačelnik je istaknuo kako na cijene najviše utječe velik broj praznih stanova u gradu. "Ono što najviše utječe na grad i na cijene nekretnina je oko 55 tisuća praznih stanova u Zagrebu. To je konzervativna procjena temeljena na podacima državnih institucija, a mi imamo slične podatke kada gledamo potrošnju vode. Vjerujem da je taj broj zapravo i veći“, rekao je. Dodao je kako nerazmjer između broja praznih stanova i novogradnje potiče rast cijena. "Ako privatni sektor godišnje izgradi oko tri tisuće stanova, a desetci tisuća stanova stoje prazni, imate snažan rast cijena nekretnina i najma u Zagrebu, koji je među najvećima u Europskoj uniji“, kazao je.

Na pitanje o navodima tjednika Nacional da bi se predsjednik Zoran Milanović mogao kandidirati na izborima s nezavisnom listom i imati ulogu „jezičca na vagi“, gradonačelnik je rekao da takve spekulacije ne želi komentirati. "Ako sam dobro shvatio, nisam vidio to. Je li to netko javno izjavio? Je li to izjavio predsjednik? Znate gdje bih došao kada bih komentirao sva takva nagađanja, naklapanja i hipotetske situacije. Takve stvari nikad ne komentiram“, rekao je.