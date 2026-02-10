Sjajnog Švicarca Franju pitali ima li veze s Hrvatskom, evo što je odgovorio

Dvije zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama Milano – Cortina 2026. lansirale su 24-godišnjeg švicarskog skijaša Franju von Allmena među najveće priče Igara.

Najprije je osvojio zlato u spustu, a zatim i drugo u muškoj timskoj kombinaciji sa sunarodnjakom Tanguyem Nefom, čime je u razmaku od samo nekoliko dana postao dvostruki olimpijski pobjednik i jedno od najprepoznatljivijih imena zimskih sportova.

Stoga je novinar HRT-a pitao Von Allmena ima li veze s Hrvatskom.

- Ne, apsolutno ne. Ja sam iz Švicarske - odgovorio je kroz smijeh.