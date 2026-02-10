Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
OLIMPIJSKI POBJEDNIK

Sjajnog Švicarca Franju pitali ima li veze s Hrvatskom, evo što je odgovorio

Alpine Skiing - Men's Team Combined Victory Ceremony
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 11:55

- Ne, apsolutno ne. Ja sam iz Švicarske - odgovorio je kroz smijeh.

Dvije zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama Milano – Cortina 2026. lansirale su 24-godišnjeg švicarskog skijaša Franju von Allmena među najveće priče Igara. 

Najprije je osvojio zlato u spustu, a zatim i drugo u muškoj timskoj kombinaciji sa sunarodnjakom Tanguyem Nefom, čime je u razmaku od samo nekoliko dana postao dvostruki olimpijski pobjednik i jedno od najprepoznatljivijih imena zimskih sportova.

Stoga je novinar HRT-a pitao Von Allmena ima li veze s Hrvatskom.

- Ne, apsolutno ne. Ja sam iz Švicarske - odgovorio je kroz smijeh.
ZOI 2026. Franjo Von Allmen

