Tijekom zime napravljeno više od 5900 transfera, potrošeno 1,9 milijardi dolara

S više od 5900 transfera na globalnom tržištu, zimski prijelazni rok postavio je novi rekord, ali potrošeni iznosi bili su niži nego prošle godine, objavila je FIFA.

Zimski prijelazni rok 2026. zabilježio je porast broja transfera od 3 posto u usporedbi s prethodnim rekordom postavljenim godinu prije s 5799 završenih transakcija. S ukupno potrošenih više od 1.9 milijardi dolara, ukupni iznos naknada za transfere bio je znatno niži i to čak 18 posto od rekorda postavljenog u siječnju 2025. (2,35 milijardi dolara).

Engleski klubovi bili su daleko najveći potrošači, s 363 milijuna dolara plaćenih naknada, što je značajno smanjenje u usporedbi s 2025. (623 milijuna dolara), ali i dalje daleko ispred talijanskih klubova (283 milijuna dolara), koji su zauzeli drugo mjesto.

Brazilski klubovi ušli su među prva tri (180 milijuna dolara), posebno zahvaljujući rekordnom transferu reprezentativca Lucasa Paquete, koji je napustio engleski klub West Ham za Flamengo, aktualnog brazilskog prvaka i osvajača Copa Libertadoresa, za otprilike 49 milijuna dolara.

Četvrti su Nijemci, a francuski klubovi, čije su financije otežane krizom TV prava, ostaju na petom mjestu po potrošnji sa 120 milijuna dolara potrošnje, što je smanjenje od više od 40 posto u odnosu na prethodnu godinu (210 milijuna dolara).

Saudijski klubovi, veliki potrošači prošle godine, kada su bili na 4. mjestu s 213 milijuna dolara, pali su na 6. mjesto (101 milijun dolara).

Kao i prethodnih godina, francuski klubovi prednjače po prihodima, s ukupno 218 milijuna dolara primljenih (373 milijuna dolara u siječnju 2025.), ispred svojih talijanskih (175 milijuna dolara), brazilskih (155 milijuna dolara), engleskih (150 milijuna dolara) i španjolskih (139 milijuna dolara) kolega.

U ženskom nogometu postavljen je novi rekord potrošnje, s više od 10 milijuna dolara potrošenih u siječnju, što je skok od 85 posto u odnosu na prošlogodišnji rekord, unatoč smanjenju broja transfera od 6 posto.

Engleski klubovi također su najveći potrošači, s više od 5 milijuna potrošenih dolara.