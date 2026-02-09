Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
NEDJELJOM U 2

Ne stišavaju se reakcije na riječi Stankovićevog gosta: 'Zahvalna sam što sam našla snagu u vjeri'

09.02.2026.
u 21:15

Nakon što je Krunoslav Nujić u emisiji "Nedjeljom u dva" ogolio svoju borbu sa sindromom izgaranja, društvene mreže preplavile su stotine komentara i osobnih svjedočanstava

Gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve - posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. - Što god sam pokušavao spasiti, meni nije išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si, idem cijeli život izokrenuti - priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao ogledalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni, već i ogroman društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. - Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu - napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: - Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti - poručila je.

Posebno su potresna bila svjedočanstva o nerazumijevanju sustava. Jedna je žena opisala svoje iskustvo od prije nekoliko godina: - Nisam ga na vrijeme prepoznala. Odveli su me na psihijatriju i ‘zločesta’ doktorica mi je dala hrpu lijekova i rekla doslovno da sam ‘razmažena supruga s puno obveza’. Godine izgaranja dovele su do toga da sam oboljela od multiple skleroze - podijelila je svoje muke. 

Ima i onih koji su se izvukli: - Tempo života sve nas je doveo do ovog sindroma. Liječnici nas kljukaju lijekovima koji više štete nego pomažu, a najbolji lijek je odmor i stati na loptu. Preopterećenost poslom i obavezama van njega čovjeka dovede do sloma i beznađa. Još uvijek se oporavljam od sindroma i zahvalna sam Bogu šta sam našla snagu u vjeri da pomognem sebi i okrenem život naglavačke stavljajući sebe na prvo mjesto - kaže gledateljica. Mnogi su se složili s osjećajem nemoći, a jedan od komentara dao slikoviti opis: - Poznato sve. Umireš sto puta dnevno, a moraš živjeti i raditi! Pakleno - sažeo je bit problema.

Stankovićev zaokret prema životnim temama i mentalnom zdravlju pokazao se kao pun pogodak, a rasprava se proširila i na generacijske razlike u nošenju s nedaćama. Jedna je gledateljica povukla paralelu sa životom svoje bake. - Sustav nas žvače! Naši stari su također imali strahove za preživljavanje i teško fizički radili pa nisu pričali o tim simptomima. Eno baka ima 93 godine. Lucidnija je i pokretnija od 80% mladih generacija. Život ju je gazio gdje je stigao, ali nikad ga nije preosobno shvaćala - zaključila je, otvarajući pitanje je li današnji tempo života postao jednostavno neizdrživ.

Aleksandar Stanković Krunoslav Nujić burnout Nedjeljom u 2

LU
lustris45
21:29 09.02.2026.

Mogao bi aca trica za promjenu pevati kekinove pesme za svoju vjernu publiku.

